Le PSG dit adieux à deux stars pour Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain a tourné une page importante lors de l’intersaison, avec un mercato très agité. Il y a notamment eu les départs de Lionel Messi et Neymar, qui semblent avoir permis à Luis Campos de totalement modifié l’attaque parisienne et construire un collectif solide autour de Kylian Mbappé.

C’est un tout nouveau PSG qui a été confié à Luis Enrique, arrivé en fin de saison dernière pour remplacer un Christophe Galtier très décevant. L’Espagnol pourra notamment compter sur un tout nouveau trio d’attaque formé entre autres par trois stars de l’équipe de France avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Enfin le PSG de Kylian Mbappé ?

La Gazzetta dello Sport explique que ce changement cap aurait été planifié par le PSG, justement pour envoyer un message à Mbappé, dont l’avenir a fait débat ces dernières semaines. Le Français a en effet annoncé vouloir quitter libre le club dans moins d’un an et a été écarté du groupe… avant d’être réintégré après la des discussions « très constructives » avec la direction parisienne.

Neymar et Messi victimes collatérales

Les principales victime de cette révolution Mbappé sont évidemment Neymar et Lionel Messi, qui ont rejoint respectivement l’Arabie Saoudite et la MLS cet été. Le quotidien laisse entendre que leur départ était nécessaire pour enfin donner les clés à Kylian Mbappé et peut-être lui faire changer d’avis concernant son avenir.