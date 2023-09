Transferts : Le gros coup du PSG signé Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes été annoncé pendant un bon moment sur le départ à l’intersaison, lui qui refusait de prolonger son contrat au PSG. Néanmoins, en coulisses, le capitaine de l’équipe de France aurait œuvré au bon déroulement du recrutement de Randal Kolo Muani au PSG.

Souhaitant « franciser » l’effectif du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a recruté quatre joueurs français en les personnes de Lucas Hernandez, d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. Une volonté claire d’affirmer le nouveau virage pris par le projet sportif du Paris Saint-Germain et en parallèle, de combler un peu plus Kylian Mbappé.

Coup de pouce de Mbappé pour le transfert de Kolo Muani ?

D’après L’Equipe , Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont assez proches depuis 2015 et se seraient bien rapprochés de Randal Kolo Muani depuis le Mondial au Qatar. De quoi les inciter à avoir une discussion commune sur WhatsApp au cours de laquelle les trois internationaux français auraient commenté le feuilleton Kolo Muani en août dernier.

PSG : Une star du Real Madrid se lâche sur Mbappé https://t.co/bqSCLToNPi pic.twitter.com/MAA6Xb7gsl — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Kolo Muani noue des liens avec Hakimi et Mukiele

En outre, le PSG peut être serein quant à l’intégration de Randal Kolo Muani. Et une fois encore, le club parisien peut compter sur Kylian Mbappé. Et pour cause, Kolo Muani se serait rapproché d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele depuis son arrivée au PSG en plus des liens forts déjà noués avec Dembélé et Mbappé.