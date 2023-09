Mbappé va donner sa réponse au PSG, la fin du feuilleton révélée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est certes resté au PSG cet été malgré sa décision de ne pas y prolonger son contrat alors que le club de la capitale l’avait menacé de le vendre. Et alors qu’un rapprochement entre les parties aurait apaisé la situation, Mbappé aurait pour projet d’être agent libre en fin de saison.

Tout le long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a animé le mercato. Menacé publiquement par Nasser Al-Khelaïfi d’être transféré s’il ne revoyait pas sa position quant à son choix de ne pas activer la clause pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2025, Mbappé a été écarté du groupe pendant trois semaines jusqu’à sa réintégration le 13 août.

Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger au PSG

Il a depuis été question d’un rapprochement entre le clan Kylian Mbappé et le PSG et d’une éventuelle prolongation de contrat comme Sky Sports l’a souligné. Néanmoins, Mbappé aurait certes accepté de s’asseoir sur sa prime de fidélité comprise entre 60 et 80M€, mais prévoirait d’user de son futur statut d’agent libre en fin de saison selon L’Équipe .

Le Real Madrid ou Liverpool ?