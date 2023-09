PSG : Kylian Mbappé éclipsé par un transfert à 105M€

Axel Cornic

Du côté du Real Madrid on ne semble jamais avoir oublié Kylian Mbappé, même après sa prolongation de mai 2022. Les tensions de ces derniers mois autour de la star du Paris Saint-Germain ont d’ailleurs réveillé les velléités madrilènes, même si Florentino Pérez semble avoir un plan tout tracé pour enfin rafler la mise dans un dossier qui traîne depuis plusieurs années déjà.

Il y a un lien spécial entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Bien avant son explosion au plus haut niveau, le prodige tricolore semblait destiné à revêtir le maillot blanc et cela a d’ailleurs failli arriver plusieurs fois récemment. Mais le PSG a toujours su trouver la solution pour finalement le garder.

Projet 2024 pour Mbappé

Avec la situation contractuelle de Mbappé, son avenir s’est une nouvelle fois retrouvé au centre des débats et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la presse espagnole s’empare de l’affaire. Mais rapidement, l’idée d’un transfert au Real Madrid dès cet été a pris du plomb dans l’aile, puisque plusieurs médias ont assuré que le club n’avait pas les fonds nécessaires pour offrir ce que réclamait le PSG.

L’été 2023 était celui de Bellingham