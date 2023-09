Mbappé sur le départ, le PSG prépare déjà sa vengeance

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit resté au PSG cet été, l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas réglé pour autant. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'attaquant français est toujours en mesure de partir libre pour s'engager avec le Real Madrid. Et même si ce n'est pas la tendance, un départ par le biais d'un transfert est également envisageable en cas de prolongation. Et au sein de la direction parisienne, on préparerait du lourd pour se venger.

Quelques jours après la fin de la saison, Kylian Mbappé envoyait une lettre au PSG afin de signifier son intention de ne pas activer l'option dans son contre pour prolonger d'une saison. Résultat, l'attaquant français a été écarté par son club et n'a pas pris part à la tournée estivale en Asie. Et bien que les tensions se soient apaisées depuis la mi-août, le bail du capitaine de l'équipe de France s'achève en juin prochain, ce qui laisse toujours ouverte la porte à un départ libre à l'issue de la saison.

Le PSG veut récupérer une star du Real Madrid

Et selon les informations d' OK Diario , si le départ de Kylian Mbappé venait réellement à se concrétiser, le PSG ne pardonnera pas et se vengera auprès du Real Madrid. Le média espagnol assure ainsi que le club parisien tentera de recruter Vinicius Junior et Rodrygo afin de compenser le départ du crack de Bondy, mais ce n'est pas tout.

L'objectif : dynamiter le vestiaire merengue