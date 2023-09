Le feuilleton Mbappé bientôt relancé par le PSG ?

Pierrick Levallet

Au cours du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a été au coeur de toutes les rumeurs. La star de 24 ans était notamment en guerre avec le PSG au sujet de son avenir. Désormais, les tensions semblent s'être apaisées, et il serait même question d'une prolongation désormais. Le feuilleton pourrait d'ailleurs être relancé dans les semaines à venir.

Pendant tout l’été, Kylian Mbappé a affolé le mercato. Alors qu’il avait fait savoir qu’il ne lèverait pas son option pour prolonger jusqu’en 2025, l’international français a été au coeur d’une véritable guerre avec le PSG, qui refusait de voir sa star partir libre en 2024. Le champion du monde a donc été mis à l’écart quelques temps.

Mbappé vers une prolongation au PSG ?

Mais finalement, les tensions se sont apaisées et l’attaquant de 24 ans a été réintégré au reste du groupe. Il serait même question d’une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, alors que le Real Madrid mise sur une arrivée de la star française en 2024 lorsque son engagement avec le club de la capitale aura expiré. Le PSG cherche une solution pour sceller l’avenir de Kylian Mbappé. Mais pour le moment, tout est encore possible.

«Je ne vois pas de solution immédiate»