Deschamps choisit Mbappé, l'étonnante réaction de Griezmann

Amadou Diawara

Après les départs à la retraite d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Didier Deschamps a choisi de nommer Kylian Mbappé en tant que capitaine et Antoine Griezmann en tant que vice-capitaine. Malgré tout, le numéro 7 de l'équipe de France n'a pas changé, même s'il a songé à prendre sa retraite internationale.

Après la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Privé de son capitaine et de son vice-capitaine, Didier Deschamps a décidé de nommer Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à leur place, et ce, dans cet ordre.

Griezmann a pensé à dire stop aux Bleus

Devancé par Kylian Mbappé dans la hiérarchie, Antoine Griezmann aurait pu mal réagir. Toutefois, le numéro 7 de l'équipe de France n'a pas changé, même s'il a pensé à stopper sa carrière en Bleu .

Griezmann n'a pas changé depuis qu'il est vice-capitaine