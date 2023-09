Neymar entre dans l'histoire après le PSG, il l'interpelle

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al Hilal cet été. Alors qu'il n'a pas encore porté son nouveau maillot en match officiel, l'international brésilien a battu le record de buts de Pelé en sélection. Une performance qui a fait réagir Memphis Depay.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar avait prolongé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, la star brésilienne s'est engagé en faveur d'Al Hilal lors du dernier mercato estival.

Congratulations brother!You did it.All time topscorer of Brazil 🇧🇷 Respect!!! You inspired me since the early days by the way you playing and approaching the game of football, 🪄 and now you’ve inspired me even more! Im sure the whole country of brazil will be proud of you,… pic.twitter.com/BnNRSiPw2B