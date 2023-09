Mbappé - Messi : Il annonce le vainqueur du Ballon d’or !

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est plus le coéquipier de Kylian Mbappé au PSG depuis son départ pour l’Inter Miami cet été. Mais les deux anciens compères d’attaque devraient se disputer le Ballon d’or de cette édition 2023 aux côtés d’Erling Braut Haaland. Mais pour Javier Saviola, Messi le gagnera tant qu’il continuera à jouer.

Ils se sont affrontés à distance puis en tant qu’adversaires direct pendant toute la Coupe du monde au Qatar. Au final, Lionel Messi a inscrit 7 buts en autant de rencontres et Kylian Mbappé 8 en 7 matchs disputés. Cependant, c’est à l’Albiceleste de Messi que la Coupe du monde a été décernée au terme d’une opposition folle (3-3 et 4-2 aux tirs au but).

Haaland a tout gagné, Messi et Mbappé ont enflammé la Coupe du monde

La deuxième partie de saison a été compliquée pour le PSG puisque Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont fait éliminer par le Bayern Munich en 1/8ème de finale de Ligue des champions lorsque d’un autre côté, Erling Braut Haaland a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions avec Manchester City faisant de lui un véritable prétendant au trophée.

«Tant qu'il continuera à jouer au football... ce sera compliqué pour les autres joueurs de le gagner»