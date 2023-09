Thierry Henry arrive, il hallucine

Hugo Chirossel

Lors de cette période de trêve internationale, Thierry Henry vit son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Il a d’ailleurs réussi ses débuts, puisque les Bleuets se sont imposés face au Danemark jeudi en match amical (4-1). L’ancien joueur d’Arsenal semble en tout cas faire l’unanimité auprès de ses joueurs, c’est notamment le cas de Thierno Baldé.

« C’est une légende du foot français et du foot international, donc c’est un honneur pour nous tous. Thierry Henry nous apporte toute son expérience et c’est très bénéfique pour nous . » Après la victoire de l’équipe de France Espoirs face au Danemark jeudi (4-1) en match amical, Rayan Cherki a été dithyrambique envers Thierry Henry. Le jeune talent de l'OL a confié son bonheur d’avoir vu l'ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’Impact Montréal débarquer sur le banc des Bleuets .

«C'est une figure emblématique du football français»

Thierry Henry, de par son aura, son vécu et sa connaissance du football, semble déjà faire l’unanimité auprès de ses nouveaux joueurs. Ils ont tous salué sa prise de fonction en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, que ce soit Castello Lukeba, Bradley Barcola ou Warren Zaïre-Emery. C’est également le cas de Thierno Baldé : « C'est une figure emblématique du football français, de l'équipe de France et du football international. C'est vrai que c'est un peu impressionnant », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à RMC Sport .

«Cela permet de détendre l'atmosphère»