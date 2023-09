Surprise, il fracasse Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation mitigée contre l'Irlande, Kylian Mbappé était en retrait par rapport à certains de ses coéquipiers tels qu'Antoine Griezmann ou encore Aurélien Tchouaméni. Cela n'a pas empêché l'équipe de France de s'imposer au Parc des Princes (2-0), mais Jérôme Rothen n'est pas tendre avec l'attaquant du PSG estimant qu'il a «joué pour sa gueule».

Très discret contre l'Irlande, malgré la victoire tranquille de l'équipe de France (2-0), Kylian Mbappé a visiblement agacé Jérôme Rothen qui n'a pas du tout apprécié la prestation de l'attaquant du PSG sur la pelouse du Parc des Princes.

Rothen pas convaincu par le match de Mbappé

« J'ai toujours les mêmes doutes sur cette équipe de France surtout à droite avec Koundé et Dembélé. Koundé n'est pas capable de faire un bon centre, Dembélé est un joueur magnifique, il a des qualités, pas de problème, mais il jouait beaucoup plus simple à Barcelone où il faisait beaucoup de passes décisives », lance l'ex-joueur du PSG au micro de RMC Sport , avant d'insister sur le cas Mbappé.

«Mbappé a joué pour sa gueule, je n'aime pas ça»