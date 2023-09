Ballon d’Or : Haaland fait une annonce, Mbappé est prévenu

Hugo Chirossel

Le 30 octobre prochain, on connaîtra l’identité du Ballon d’Or 2023 et donc du successeur de Karim Benzema. Un titre auquel peut prétendre Kylian Mbappé, mais également Erling Haaland. Après avoir inscrit 52 buts toutes compétitions confondues et avoir tout gagné avec Manchester City, le Norvégien estime avoir une chance de le remporter.

Qui succédera à Karim Benzema ? L’ancien attaquant du Real Madrid, parti entre-temps à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, est le dernier gagnant du Ballon d’Or. Vainqueur pour la dernière fois en 2021, Lionel Messi, qui a gagné la Coupe du monde avec l’Argentine, est considéré comme un des favoris.

Haaland, favori pour succéder à Benzema ?

Au même titre que Kylian Mbappé, auteur d’un triplé en finale de la Coupe du monde, mais surtout Erling Haaland. Ce dernier a inscrit 52 buts toutes compétitions confondues la saison passée et a réalisé le triplé Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions avec Manchester City.

« Je crois que j'ai une chance cette année »