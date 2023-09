Lionel Messi lance un message au Maroc après le drame

Arnaud De Kanel

Dans la nuit de vendredi à samedi, un terrible séisme de magnitude 7 a frappé le Maroc. Le gouvernement du pays recense pour le moment 2 012 morts et 2 059 blessés. Cette catastrophe fait énormément réagir le milieu du football et ce dimanche, c'est Lionel Messi qui a adressé un message de soutien au peuple marocain.

La Maroc est frappé par une tragédie. Dans la nuit de vendredi à samedi, un séisme de magnitude 7 a frappé le pays et fait, selon le dernier bilan du ministère de l'intérieur marocain, 2 012 morts. Le monde du football est très touché, à l'image de Lionel Messi.

PSG : Le successeur de Messi prêt à donner sa réponse ? https://t.co/X2JCk0yMy4 pic.twitter.com/0JEd6T77ie — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

L'OM et le PSG apportent leur soutien au Maroc

Samedi, l'OM et le PSG, clubs où évoluent les internationaux marocains comme Amine Harit, Azzedine Ounahi et Achraf Hakimi, s'étaient empressés de réagir pour soutenir le Maroc. « Dans cette terrible épreuve, l’Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenue cette nuit », écrivait l'OM dans un communiqué tandis que le PSG ajoutait : « Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous. » Cette fois-ci, c'est au tour de Lionel Messi de manifester son soutien.

Le message de Messi pour le Maroc