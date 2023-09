Coupe du monde de rugby : Zidane lâche un conseil à Antoine Dupont

Thibault Morlain

Le XV de France dispute donc cette Coupe du monde de rugby à domicile. L’Hexagone accueille les meilleures nations de l’ovalie et forcément, la pression est immense sur les épaules des joueurs de Fabien Galthié. Une situation que connait d’ailleurs très bien Zinedine Zidane, lui qui avait joué et remporté le Mondial 1998 en France avec les Bleus. Alors que Zizou a rencontré Antoine Dupont, il lui a lâché un conseil à propos de cela.

Cela faisait maintenant plusieurs mois qu’on attendait le début de la Coupe du monde de rugby. Un événement d’autant plus particulier que celui-ci se déroule en France. La pression est donc sur les épaules du XV de France, qui joue à domicile, devant son public. Et pour le moment, cela se passe plutôt bien pour la bande d’Antoine Dupont qui a remporté le match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

« Ce que j’ai envie de dire à Antoine… »

Brut a réuni Zinedine Zidane et Antoine Dupont pour que les deux sportifs discutent en cette période de Coupe du monde de rugby. L’occasion pour la légende de l’équipe de France de football de lâcher un conseil au numéro 9 du XV de France : « Ce que j’ai envie de dire à Antoine, c’est justement de profiter, profiter de l’événement, du moment, ce qu’il était en train de vivre là, aujourd’hui ».

« On suit le rugby, on adore ça, on adore l’équipe de France »