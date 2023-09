Le XV de France à Marseille, Zidane prévient Dupont

Thibault Morlain

Après la Nouvelle-Zélande, le XV de France poursuit sa Coupe du monde. Ce jeudi, les hommes de Fabien Galthié vont affronter l’Uruguay, une rencontre qui se déroulera dans le nord de la France, à Lille. Par la suite, les Bleus prendront la direction du sud puisqu’ils affronteront la Namibie à Marseille. Antoine Dupont et sa bande joueront ainsi au Vélodrome, un stade à propos duquel le demi de mêlée du XV de France a été prévenu… par Zinedine Zidane.

« Marseille ! Là-bas c’est bien, c’est chaud »

Ce mercredi, Brut a publié une vidéo de la rencontre entre Antoine Dupont et Zinedine Zidane. Et à l’occasion cet échange, le natif de Marseille a prévenu le joueur du XV de France à propos du match à venir au Vélodrome. « Ça sera où contre l’Uruguay ? », a d’abord demandé Zizou. Le joueur du Stade Toulousain a répondu : « Là c’est Lille, après on va à Marseille et on finit à Lille, l’Italie ». Et concernant Marseille, Zidane a lâché : « Marseille ! Là-bas c’est bien, c’est chaud ». Le Vélodrome, Antoine Dupont connait déjà : « Ouais, on y a joué en novembre contre l’Afrique du Sud, c’était bien. (…) Il fait un bruit le stade. Le Stade de France, il est beaucoup plus grand, mais au final… Ils l’ont bien construit ».

Dupont et Zidane reviennent sur la Nouvelle-Zélande