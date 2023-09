Coupe du monde de rugby : C’est le jackpot avec le XV de France

Thibault Morlain

Pour le moment, tout se passe bien pour le XV de France dans la Coupe du monde de rugby. En effet, les joueurs de Fabien Galthié ont débuté avec une victoire lors du choc face à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre durant laquelle on a pu voir l’engouement du public pour le XV de France. Cela se traduit par ailleurs dans les ventes des maillots des Bleus. Le sponsor des Bleus a d’ailleurs évoqué le succès de boutique des ventes avec des chiffres importants.

Cette année, c’est donc la France qui accueille la Coupe du monde de rugby. Bien évidemment, le public est derrière le XV de France de Fabien Galthié, mais les spectateurs sont également présents en masse pour assister aux autres matchs de la compétition à travers le pays. Il y a donc du monde derrière le XV de France et les fans n’hésitent pas à acheter le maillot de la sélection. C’est un véritable succès puisque les tuniques d’Antoine Dupont et ses coéquipiers se font désormais rares en magasin. Une véritable succès comme l’a confirmé Patrick Ouyi, directeur international de la marque Le Coq Sportif, le sponsor du XV de France.

« On pense qu’on pourra en vendre et en commercialiser plus de 250 000 »

Dans des propos accordés à RMC , Patrick Ouyi s’est ainsi exprimé sur le carton des ventes de maillots du XV de France. « On en a produit plus de 200 000 aujourd’hui. On pense qu’on pourra en vendre et en commercialiser plus de 250 000, ça c’est si l’équipe fait un parcours entre guillemets normal. Après s’il y a une victoire ou une finale, ça s’envolera. Avec une victoire, ça continuera à se vendre derrière la compétition. Là, on explosera tout ces chiffres », a-t-il confié.

« C’est plutôt un multiplicateur de 4 ou 5 par rapport à une année normale »