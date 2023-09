Miracle pour le XV de France, il raconte son calvaire

Axel Cornic

Gravement blessé au genou lors du Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch n’était normalement pas sensé être présent pour cette Coupe du monde. Il est pourtant dans la liste des 33 joueurs convoqués par Fabien Galthié et ce jeudi, il sera titulaire ainsi que capitaine lors de la deuxième rencontre de la phase de poules contre l’Uruguay.

Les blessures ont marqué la préparation du XV de France, qui a notamment perdu Romain Ntamack et Paul Willemse, sans parler de celles plus récentes de Julien Marchand et de Jonathan Danty. Mais il n’y a pas eu que des mauvaises nouvelles, puisque les Bleus ont tout de même récupéré Anthony Jelonch, dont le retour pour cette Coupe du monde tient du miracle.

« J’ai douté au début de ma rééducation, mais... »

Peu de personnes misaient en effet sur un retour aussi rapide après une rupture des ligaments croisés et en conférence de presse ce mardi, Jelonch est revenu sur ces derniers mois compliqués. « Je suis très content de revenir. J’ai douté au début de ma rééducation, mais je savais que j’avais six mois et j’avais en tête cette Coupe du monde » a expliqué le troisième-ligne du XV de France. « J’ai travaillé très dur ces derniers mois et revenir, en tant que capitaine, c’est une grande fierté pour moi d’être là.Je suis quelqu'un de la campagne, ça aide aussi. Cet objectif m'a aidé à revenir vite et fort. Ça m'aura rendu permis de grandir ».

« Je me suis donné les moyens de pouvoir accrocher cette Coupe du monde »

« Je me suis fait opérer le 6 mars, ça fait un peu plus de six mois » a poursuivi Jelonch, qui sera titulaire ainsi que capitaine face à l’Uruguay. « J’ai changé un peu d’endroit. Je suis allé à Montpellier, puis avec le Stade Toulousain, puis Capbreton… ça m’a aidé, je ne rentrais pas dans une routine. Je me suis donné les moyens de pouvoir accrocher cette Coupe du monde. Je sais que mon genou tient bien, j’ai le suivi de tous les chirurgiens et kinés qui m’ont suivis. Avec ça, on peut réussir de belles choses ».

