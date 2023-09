Coupe du monde de rugby : Le rêve est permis pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Dans une ambiance absolument incandescente, le XV de France a réussi son entrée en lice vendredi en prenant le dessus sur les All Blacks. Confirmation que cette équipe peut aller très loin tant elle possède de ressources mentales et physiques pour renverser un match.

Cela faisait longtemps que l'on avait pas vu le Stade de France dans cet état là. Vendredi, en ouverture de la Coupe du monde de rugby, l'enceinte dionysienne s'est transformée en un véritable volcan en ébullition lorsque le XV de France a renversé les All Blacks. Bousculés en première mi-temps, les hommes de Fabien Galthié sont revenus des vestiaires avec de biens meilleures intentions, et ça s'est vu. Malgré un nouvel essai de Mark Telea, les Bleus ne se sont pas affolés et ils ont parfaitement maitrisé leur sujet, restants dans le match grâce à l'excellent jeu au pied de Thomas Ramos qui maintenait son équipe à flot. Puis Damian Penaud et Melvyn Jaminet ont plié le match pour de bon en inscrivant les deux essais français pour sceller une incroyable victoire sur le score de 27 à 13. Un succès historique car la Nouvelle-Zélande n'avait tout simplement jamais perdu en 31 matchs de poule. Le plein de confiance pour un XV de France qui assume son statut de favori.

Coupe du monde de Rugby : Une nouvelle polémique éclate ! https://t.co/jErNLGspCK pic.twitter.com/qAIydmxGZI — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

«Le résultat est parfait»

« On n’a pas contrôlé le jeu en première mi-temps, pris par l’atmosphère alors qu’on s’y était pourtant préparé. On a aussi donné des clés assez faciles aux All Blacks… Il y eut aussi des scories dans la stratégie… […] Grâce à notre discipline, on menait pourtant à la mi-temps. Par la suite, la rentrée des finisseurs nous a permis de reprendre le contrôle du match. Le bras de fer a été gagné. Ce scénario était impossible à imaginer. Le résultat est parfait », soulignait Fabien Galthié en conférence de presse après la rencontre. Cette victoire est d'autant plus rassurante car Antoine Dupont estime que son équipe a réalisé un « match moyen » qui s'est tout de même soldé sur une large victoire face aux All Blacks.

«Un match moyen et on met presque 30 points aux All Blacks»