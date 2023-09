Le XV de France fait tomber les All Blacks, elle n'en revient pas

Jean de Teyssière

La soirée était parfaite pour le XV de France vendredi face aux All Blacks, et ce, grâce au match d'ouverture de la Coupe du monde 2023. Avec un premier test d'entrée, les Bleus de Fabien Galthié sont parvenus à venir à bout de la Nouvelle-Zélande, après un deuxième acte presque parfait (27-13). La gueule de bois était forcément plus intense de l'autre côté du globe, la presse néo-zélandaise n'étant pas été très tendre avec ses protégés.

Les habitants de Nouvelle-Zélande ont dû mettre un réveil tôt ce samedi, puisque pour eux, le match de leur équipe avait lieu à 7h du matin ce samedi 9 septembre. Si les Néo-Zélandais étaient bien réveillés, inscrivant dès la deuxième minute de jeu un essai par Mark Telea, ils se sont ensuite laissés endormir par les Bleus, qui ont profité des nombreuses fautes des All Blacks (12 pénalités concédées) pour leur infliger leur première défaite en phase de poules.

« Ces Français ont infligé aux All Blacks une défaite qui pique comme une abeille à la chasse au miel »

Du côté de la presse néo-zélandaise, on n'est pas tendre avec les All Blacks. Le New Zeland Herald explique dans des propos rapportés par Rugbyrama et via de nombreuses métaphores que « Ces Français, amateurs de baguettes, ont infligé aux All Blacks une défaite qui pique comme une abeille à la chasse au miel. En fait, il s'agit de la première défaite de la Nouvelle-Zélande en match de poule de la Coupe du monde et de la plus grande défaite de l'histoire de la Coupe du monde, tout à la fois. Les Kiwis sont connus pour leur résistance et nous avons plus d'excuses qu'un opossum dans un potager. De toute façon, qui se soucie de ce match ? Les All Blacks se qualifieront sans aucun doute pour les quarts de finale, tout dépend de leur adversaire, qui sera probablement l'Afrique du Sud ou l'Irlande, voire l'Écosse. »

« Les Français ont ensuite marqué 18 points sans réplique »