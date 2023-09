Après la victoire du XV de France, Boudjellal détruit les All Blacks

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le XV de France est rentré dans sa Coupe du monde avec la manière en renversant la Nouvelle-Zélande (27-13) au Stade de France. Une défaite historique pour les All Blacks qui n’avaient jamais perdu le moindre match en phase de poules. Selon Mourad Boudjellal, l’équipe si menaçante que représentaient les Néo-Zélandais n’existe plus, notamment à cause de leur aspect marketing.

Les hommes de Fabien Galthié ne pouvaient pas espérer mieux lancer leur Coupe du monde. A domicile, le XV de France s’est offert la Nouvelle-Zélande (27-13) devant un public du Stade de France chaud bouillant. En s’imposant face aux All Blacks , la France réalise le début parfait. Mais côté Néo-Zélandais, cette défaite fait très mal bien que cette déroute n’ait absolument pas étonné Mourad Boudjellal.

«Le mythe est tombé»

Présent dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport de RMC , l’ancien président de Toulon s’est exprimé sur ce match. « Le mythe est tombé. On a décidé de marketer la marque "All Black" parce qu’ils avaient besoin de ressources financières. Ils se le reprennent dans la gueule. A une époque, être All Black, c’était sacralisé par rapport au pays. L’argent était accessoire. On était dans ces vraies valeurs. Aujourd’hui on a vendu la marque All Black. Par exemple, pour faire venir les All Blacks, ça coûte un million. On a créé des filiales All Blacks… Ce logo s’est dilué. A l’époque c’était rare de voir jouer les All Blacks. C’était rare et ça gagnait. Aujourd’hui, c’est moins rare de les voir jouer et souvent, ils perdent » .

«Les valeurs ont disparu»