XV de France : Deschamps s’est fait «un kif» grâce à Galthié

Alors que l’équipe de France de football affronte l’Irlande ce jeudi soir (20h45), le XV de France démarre sa Coupe du monde à domicile vendredi soir face aux All Blacks (21h15). Grand amateur du ballon ovale, le sélectionneur Didier Deschamps s’est récemment confié à propos de sa rencontre avec son homologue Fabien Galthié. Rencontre que le natif de Bayonne semble avoir apprécié.

Didier Deschamps est un grand fan de rugby. Alors quand le 17 juillet dernier, le sélectionneur des Bleus eut l’occasion de rendre visite à Fabien Galthié et au XV de France, ce dernier n’a pas hésité une seule seconde.

« J'ai été super bien reçu par le staff et les joueurs »

Dans un entretien accordé à l’Équipe , Didier Deschamps est revenu sur sa rencontre avec Fabien Galthié. « Je vais utiliser une phrase de jeunes : c'était vraiment un kif. J'ai été super bien reçu par le staff et les joueurs, Fabien (Galthié) a été gentil de m'inviter. À la fin de la journée, je leur ai dit : « J'ai beaucoup plus reçu que donné ». Avoir été en immersion dans cette journée rythmée et chargée, où j'ai pu tout voir, discuter, c'était vraiment enrichissant » .

« J'ai vu à quel point c'était différent »