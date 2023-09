XV de France : C’est mort pour Danty 

La rédaction

Fabien Galthié a annoncé ce mercredi midi la composition du XV de France pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2023, vendredi soir, face à la Nouvelle-Zélande. Après avoir laissé planer un gros doute ces derniers jours, il a finalement décidé de ne pas aligner Jonathan Danty, victime d’une blessure, et le centre de La Rochelle ne sera même pas remplaçant pour ce choc.

Il s’agissait de la grande incertitude du XV de France à l’approche du premier match de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande (vendredi soir à 21h15) : Jonathan Danty pouvait-il être remis à temps, lui qui a été touché aux ischio-jambiers lors du dernier match de préparation des Bleus face à l’Australie ? Fabien Galthié avait laissé planer le doute ces derniers jours, et l’entraîneur du XV de France a finalement tranché.

Danty ne jouera pas contre les All Black

Galthié a communiqué ce mercredi en conférence de presse la composition du XV de France pour ce premier choc de la Coupe du Monde, et Jonathan Danty est bel et bien forfait. D’ailleurs, le centre rochelais ne sera pas non plus sur le banc des remplaçants et n’aura donc pas droit à la moindre minute de jeu contre les All Black. C’est Yoram Moefana, le joueur de Bordeaux-Bègles, qui prendra sa place sur le terrain et honorera donc à cette occasion sa 19e sélection avec le XV de France.

« On lui fait confiance »