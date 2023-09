XV de France : Une légende donne la recette miracle pour battre les All Blacks

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, la Coupe du monde de rugby débutera avec un très alléchant France-Nouvelle Zélande. Le XV de France contre les All Blacks. Un match qui promet de faire des étincelles. D'autant que la dernière rencontre entre les deux équipes avait tourné à l'avantage des Bleus, qui avaient infligé une correction historique aux Blacks : 40-25. Pour rentrer tranquillement dans cette Coupe du monde, la légende du XV de France, Fabien Pelous explique aux Bleus comment vaincre cet épouvantail noir.

À 21h15 ce vendredi au Stade de France, le coup d'envoi entre le XV de France et les All Blacks sera donné, tout comme celui de la Coupe du monde de rugby 2023. Un match particulièrement attendu par les Français, qui espèrent enfin voir leur équipe soulever le trophée mondial le 28 octobre prochain. Mais pour bien commencer, il faudra battre les Néo-Zélandais ; et Fabien Pelous, légende du XV de France, donne la recette miracle pour y parvenir.

« Si le XV de France est favori ce soir ? Je crois, oui »

Dans une interview accordée au Midi Olympique , le joueur le plus capé de l'histoire du XV de France (118 sélections), Fabien Pelous, évoque ce match de gala à venir pour les Bleus : « Si le XV de France est favori ce soir ? Je crois, oui. Depuis deux ou trois ans, la France maîtrise ce qu'elle fait. Elle ne remporte pas tous ses matchs, mais elle en gagne tout de même beaucoup ! Cette génération peut légitimement revendiquer de vouloir battre les All Blacks sans que ce soit un exploit. Ce n'était pas le cas des générations précédentes, à commencer par la mienne . »

« Ce XV de France n'a pas besoin d'un exploit, il faut juste qu'elle joue son rugby »