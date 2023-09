Coupe du Monde de Rugby : Allez les petits !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ils sont de Mazamet, Nouméa, Sarcelles ou Saint-Pée-sur-Nivelle. Ils jouent à Bordeaux, Toulouse, Toulon ou La Rochelle. Ils sont nos petits Bleus pour cette Coupe du monde de rugby 2023. Ils sont nos espoirs pour enfin ramener le graal.

« Ça y est, on y est », savourait Emile Ntamack en début de semaine. Voici le jour J ! Voici le grand moment ! « Un grand jour pour la France », déclare même le manager général Raphaël Ibanez. Plus de quatre ans que le monde de l’ovalie attendait ça, que la France du rugby s’impatientait. « Il me tardait, avoue Eric Champ. Parce que c’est le grand événement, qu’on attend tous. Et puis le rugby c’est une fête populaire, une fête pour les gens formidables » . « Moi ça me donne envie de rejouer au rugby » , rigole Philippe Dintrans. Les finalistes de la Coupe du monde 1987 ne rateront pas l’événement. Ils seront tous dans les loges du Stade de France ce vendredi soir, invités par World Rugby pour l’occasion. Ils témoigneront de l’engouement croissant pour ce sport qui va inonder l’actualité hexagonale pendant au moins deux mois. « Dans les différents médias, il y a beaucoup plus de rugby, de rapport avec le rugby, avec les joueurs, avec cette discipline, avec cette compétition , explique Philippe Sella. Et effectivement, dans les clubs professionnels ou amateurs, dans les club-houses, il va y avoir des moments merveilleux, des échanges, des débats, des pronostics » . Le phénomène est en marche. Toute la France se passionne pour cette Coupe du monde et pour cette équipe de France, qui lui ressemble et qui semble si prête à réaliser l’exploit.

Allez les Bleus ! 🏉⚽️🇫🇷Le message des Bleus au XV de France ! 🏟️🐓 I FFF 2023 https://t.co/CkS8az4etA via @YouTube — Romain Amalric (@RomainAmalric) September 8, 2023

Dupont : «tous investis d'une mission»