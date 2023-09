EXCLU - Omar Hasan : «On ne peut pas prévoir l’aspect émotionnel du XV de France»

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Bourreau des Français en 2007 avec les Pumas, Omar Hasan connaît bien les matchs d’ouverture de Coupe du monde pour en avoir joué deux avec l’Argentine. Avant de chanter la Marseillaise ce vendredi à la fan zone de Toulouse, il nous livre son sentiment sur ce France – All Blacks d’ouverture.

Omar, un match d’ouverture dans ce contexte, juste après la cérémonie, est-ce vraiment un match différent des autres ?

Oui, un match d’ouverture, c’est à part. C’est différent de tout ce qui se passe après. Jouer n’importe quel match de Coupe du monde a évidemment une importance pour chaque joueur, peu importe si c’est contre le Chili ou la Namibie. Surtout à l’époque du 3.0 où tout prend une dimension plus importante. Mais le match d’ouverture c’est un truc en plus. Je vois que l’équipe de France est bien entourée. Elle est dans sa bulle. Mais on sent bien ce que va générer ce match et cette Coupe du monde. Il y a de l’effervescence. Moi qui vis dans la région de Toulouse, je vois que dans tous les villages il y aura un grand écran. Ça va être la fête.

Autant d’attente et de pression, cela peut-il perturber la qualité du match des Bleus ce soir ?

Le contexte est assez exceptionnel. Fabien Galthié annonce avoir tout préparé, tout prévu depuis longtemps, il y a quand même une chose qu’on ne peut pas prévoir, c’est le ressenti de chaque joueur, l’aspect émotionnel. Je pense que c’est ça qui sera le plus important ce soir. Il faudra gérer cette émotion. Il ne faut pas qu’elle prime sur la concentration du match. Mais le staff semble avoir aussi étudié ça depuis longtemps. Ils savent à quoi s’attendre. Et puis j’ai quand même le sentiment qu’ils sont bien préparés. C’est vrai qu’il y a une médiatisation importante depuis longtemps. Notamment pour le capitaine Antoine Dupont, et pour les autres joueurs aussi. La fédération communique beaucoup à travers les réseaux sociaux. Les joueurs ont l’habitude. Mais malgré tout, on ne peut pas tout anticiper. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des moments de magie. Des moments précis dans un match où tout bascule. Un peu comme en finale du Top 14 cette année. Peut-être qu’une action va changer complétement le cours du match.



Que va-t-il se passer ce soir ?

C’est vraiment compliqué de pronostiquer ce match. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi je pense que les Bleus gagneront ce match. L’équipe de France va faire donc une bonne entame de Coupe du monde. Mais attention, les Blacks ont de l’expérience. Et puis cela reste les All Blacks. Mais j’ai le cœur un peu Français donc j’espère qu’il y aura une victoire de l’équipe de France.