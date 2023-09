Coupe du monde de rugby : France - All Black, un sommet en ouverture

Arnaud De Kanel

On se rapproche tout doucement du coup d'envoi de cette Coupe du monde de rugby en France. Ce vendredi soir, le XV de France affrontera les All Blacks pour le compte de la première journée de ce groupe A. Une finale avant l'heure entre ces deux favoris.

La Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi et on ne pouvait pas rêver mieux comme première affiche puisqu'elle opposera le XV de France aux All Blacks. Un premier match forcément très attendu.

Gagner pour bien démarrer

La France et la Nouvelle - Zélande vont donc s'affronter ce vendredi soir devant plusieurs millions de téléspectateurs. C'est le Sud-Africain Jaco Peyper qui sera au sifflet pour ce choc qui débutera à 21h15 depuis le Stade de France. Un mauvais souvenir pour les Bleus car c'est lui qui avait arbitré le quart de finale face au Pays de Galles en 2019. En conférence de presse, le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster a promis de ne faire aucun cadeau au XV de France. « Quand on joue à l'extérieur, on a toujours envie de réduire le public au silence, et encore plus cette fois-ci. Quand on est venus jouer ici en 2021 (victoire des Bleus, 40-25), j'ai trouvé que c'était de belles conditions pour jouer au rugby. Il y avait une ambiance fantastique dans le public, la France a bien lancé son match, elle nous a mis en difficulté. On sait ce qui nous attend. Ça va être un événement extraordinaire et on ne voudrait manquer ça pour rien au monde. C'est un privilège de pouvoir jouer ce match. On sait que l'entame va être très difficile, mais il va falloir y mettre la même intensité qu'eux », a-t-il déclaré. Sam Cane, le capitaine des All Blacks, s'attend à un match fou. « Cette équipe trouve en elle-même énormément de motivation. Je ne m'inquiète pas trop des commentaires à ce sujet. On va revenir sur quelques notions majeures sur le plan défensif, mais aussi sur un des facteurs clés qu'on a identifiés sur le plan offensif, et on va détailler notre plan pour l'entame de match. C'est un match énorme qui nous attend et le groupe n'a pas besoin de sources de motivation supplémentaires, il n'y a aucun doute là-dessus », reconnait le troisième ligne. La pression est énorme pour les deux équipes puisque le résultat de ce match définira sans aucun doute le classement final de ce groupe. Alors malheur au vaincu...

Moefana pour remplacer Danty, Barrett forfait chez les All Blacks

Les compositions d'équipes sont connues. Fabien Galthié et Ian Foster doivent composer avec plusieurs blessés mais leurs XV de départs restent très compétitifs.



La composition du XV de France : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) (cap.) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi.



Remplaçants : Mauvaka, Gros, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Vincent, Lucu, Jaminet.



La composition des All Blacks : B.Barrett - Jordan, Ioane, Lienert-Brown, Telea - (o) Mo'unga, (m) Smith - Papali'i, Cane (cap), Savea - S.Barrett , Whitelock - Laulala, Taylor, de Groot.



Remplaçants : Taukei'aho, Tu'ungafasi, Newell, Vaa'i, Jacobson, Christie, Havili, Fainga'anuku