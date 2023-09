Coupe du monde de rugby : Les temps forts de cette première journée

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby en France, ça démarre ce vendredi ! Après une très longue attente, les 20 meilleures sélections de la planète vont commencer à en découdre. Et qui dit première journée dit forcément cérémonie d'ouverture. Une fois cette dernière achevée, le choc France - Nouvelle-Zélande sera lancé, le Mondial aussi.

L'attente est terminée. Ce vendredi, la Coupe du monde de rugby 2023 débute enfin. Une dernière répétition avant les Jeux Olympiques pour la France qui s'apprête à accueillir le monde de l'ovalie pendant deux mois de compétition intenses. Plusieurs supporters des différentes nations déferlent déjà dans les villes hôtes mais ce vendredi, tout le monde n'aura d'yeux que pour le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Les regards seront braqués vers Saint-Denis où sera donné le coup d'envoi de ce Mondial.

Coupe du monde de Rugby : Les 10 joueurs à suivre https://t.co/6xjYuidhJt pic.twitter.com/1FfljypBFY — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Jean Dujardin en maitre de cérémonie

Première journée oblige, l'avant-match sera quelque peu perturbé pour les joueurs puisqu'il y aura la traditionnelle cérémonie d'ouverture avant le coup d'envoi. Celle-ci débutera à 20h au Stade de France. Un show proche du mime et du cinéma muet, a été crée par l’acteur oscarisé Jean Dujardin, grand fan de rugby et maitre de cérémonie pour l'occasion. Il a pu compter sur l'aide du concepteur de spectacles Olivier Ferracci, et de la metteuse en scène Nora Matthey de l’Endroit. Près de 200 figurants assureront ce spectacle. La Patrouille de France devrait également survoler l'enceinte dionysienne ce vendredi soir et des feux d'artifices devraient être tirés. La chanteuse Zaz se produira également sur scène. 33 autres invités de renom sont attendus. L'acteur et réalisateur Philippe Lacheau, la danseuse étoile Alice Renavand, le pâtissier Pierre Hermé, le chef Guy Savoy, et le chanteur Vianney ont été aperçus lors des répétitions ces derniers jours et ils devraient donc être présents. Une fois la cérémonie d'ouverture terminée, Jean Dujardin et sa troupe laisseront place aux joueurs du XV de France et de la Nouvelle-Zélande.

France - Nouvelle-Zélande pour débuter

Le choc tant attendu c'est pour ce soir. A 21h15, le Sud-Africain Jaco Peyper donnera le coup d'envoi de la rencontre opposant la France à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France. Fabien Galthié se tient prêt. « Ils vont nous challenger dans tous les domaines. Ce match est un challenge dans tous les domaines de performance autour du rugby : sur la performance individuelle, sur la performance collective, sur la stratégie, et sur la performance émotionnelle. Et puis cette donnée qu’on perçoit peut-être un peu moins, mais qui est une composante essentielle à la performance, c’est la relation entre les joueurs, l’affect entre les joueurs, l’amour entre les joueurs, l’envie de ne pas se lâcher, l’envie d’assurer l’intérieur de l’autre, d’être le premier soutien de son partenaire. Il y a une force invisible qui naît dans ses moments-là et qui s’affirme, qu’on a essayé de construire et qu’on va aussi passer au révélateur. Une équipe qui s’aime très fort, une équipe qui désire très fort le même objectif, engagée dans la même direction. Et ça, c’est quelque chose parfois d’irrationnel, mais que l’on va voir vendredi », a déclaré le sélectionneur du XV de France en conférence de presse. Antoine Dupont a également hâte de lancer ce Mondial. « On a tous cette responsabilité-là aujourd’hui de faire quelque chose de grand pour cette Coupe du monde. Je suis le capitaine de cette équipe. Je suis peut-être un peu plus mis en avant que les autres, mais je pense qu’on a tous cette volonté féroce de s’inscrire dans le palmarès de cette compétition. Il y a une certaine pression parce qu’on est attendu, parce qu’on a développé un espoir chez les gens depuis quatre saisons avec les résultats qu’on a eu. Mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation et l’exigence et la mission que l’on se fixe », reconnaissait le capitaine des Bleus au côté de son sélectionneur. La rencontre sera à suivre sur TF1 .

Les compositions

Face à l'hécatombe de blessure qui touche le XV de France, Fabien Galthié a fait des premiers choix forts. Voici les 15 joueurs qui débuteront au Stade de France ce vendredi soir.



La composition du XV de France : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) (cap.) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi.



Remplaçants : Mauvaka, Gros, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Vincent, Lucu, Jaminet.



Les All Blacks doivent également faire avec l'absence de dernière minute de Jordie Barrett.



La composition des All Blacks : B.Barrett - Jordan, Ioane, Lienert-Brown, Telea - (o) Mo'unga, (m) Smith - Papali'i, Cane (cap), Savea - S.Barrett , Whitelock - Laulala, Taylor, de Groot.



Remplaçants : Taukei'aho, Tu'ungafasi, Newell, Vaa'i, Jacobson, Christie, Havili, Fainga'anuku