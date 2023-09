Coupe du monde de Rugby : Les 10 joueurs à suivre

Axel Cornic

La Coupe du monde va ouvrir ses portes ce vendredi 8 septembre et s’étalera jusqu’au 28 octobre prochain, avec les meilleurs joueurs de la planète qui vont s’affronter lors des prochaines semaines. Le10Sport vous donne une liste de dix joueurs qui vont sans aucun doute faire l’actualité et aider leurs équipes respectives à soulever le trophée Webb Ellis.

Les plus grandes nations au monde sont arrivées en France et se livreront une bataille sans merci pendant plusieurs semaines, jusqu’à la finale du 28 octobre prochain. L’occasion de voir les stars de la planète ovale à l’œuvre, avec une Coupe du monde qui s’annonce plus ouverte que jamais.

Damian Penaud

Du côté du XV de France, il y a évidemment le capitaine Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur du monde. Mais il faudra garder un œil sur Damian Penaud et sa Coupe du monde, qui pourrait bien être grandiose. L’ailier français semble avoir atteint un niveau incroyable depuis désormais deux ans et avec ses 29 essais inscrits en 44 sélections, il est déjà devenu à 26 ans l’un des meilleurs marqueurs de l’histoire du XV de France.

Rieko Ioane

Penaud retrouvera dès ce vendredi une autre star à suivre, avec Rieko Ioane. Les All Blacks pourront évidemment compter sur des stars comme Ardie Savea, Richie Mo’unga, Aaron Smith ou encore Beauden Barret, mais c’est bien le trois-quart centre au mulet qui sera attendu au tournant. Il est le détonateur des lignes arrière, avec Gaël Fickou ou Yoram Moefana qui auront fort à faire pour l’arrêter.

Ange Capuozzo

Chez les Italiens, que le Français croiseront en phase de poules, tous les yeux seront tournés sur Ange Capuozzo. Le natif de Grenoble est la figure de proue d’une Squadra Azzurra qui souhaite enfin couper avec cette réputation de looser qui lui colle à la peau. Grande révélation du Tournoi des 6 Nations 2022, il sera sans aucun doute l’une des armes fatales de l’Italie lors de cette Coupe du monde.

Louis Rees-Zammit

Dans la même catégorie on peut retrouver Louis Rees-Zammit, le prodige du rugby gallois. L’ailier ou arrière sera sans aucun doute le détonateur d’un XV du Poireau à la dérive depuis quelques années, avec Warren Gatland qui a été appelé à l’aide après avoir quitté le poste de sélectionneur. A lui d’aider le Pays de Galles à se sortir d’une poule C très relevée, avec notamment l’Australie, les Fidji et la Géorgie.

Semi Radradra

En face de lui, il retrouvera donc un certain Semi Radradra, bien connu par les suiveurs du Top 14. L’ancien du RCT et de l’Union Bordeaux-Bègles est le facteur X d’une équipe des Fidji très intéressante à voir depuis l’arrivée de Simon Raiwalui au poste de sélectionneur. Son talent ne sera pas de trop pour les Iliens, qui ont récemment connu un sacré coup dur avec le forfait de leur ouvreur Caleb Muntz.

Finn Russell

L’Ecosse pourra compter de son côté sur l’ouvreur le plus fantasque du circuit mondial, avec Finn Russell. Certains l'adorent, d’autres le trouvent extrêmement agaçant, mais ce qui est certain c’est que l’ancien du Racing 92 ne laisse personne indifférent. Il sera le maitre d’orchestre du XV du Chardon, en commençant par une affiche qui fait saliver tout le monde avec le choc contre l’Afrique du Sud (10 septembre, 17h45).

Owen Farrell

Pour Owen Farrell il faudra avoir un peu de patience avant de le voir à l’œuvre, mais il ne fait aucun doute qu’il sera l’homme capable de tout changer pour l’Angleterre de Steve Borthwick. Suspendu pour les deux premiers matchs de la Coupe du monde, il va devoir secouer un XV de la Rose amorphe, même s’il ne disputera pas le choc de la poule D face à l’Argentine (9 septembre, 21h).

Will Skelton

L’Australie pourra elle compter sur son capitaine Will Skelton, qui a remporté les deux dernières Champions Cup avec le Stade Rochelais et qui va devoir réveiller une équipe totalement à la dérive. Le deuxième-ligne est l’un des joueurs les plus craints au monde et il aura sans aucun doute envie de briller en France.

Josh van der Flier

Que dire de Josh van der Flier ? Peu connu par le grand public, le troisième-ligne irlandais est tout simplement le meilleur joueur du monde 2022, élu par Worlbd Rugby. Principal rival d’Antoine Dupont pour la suprématie européenne, il a été un grand acteur du Grand Chelem réalisé par l’Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations et il voudra sans aucun doute briser la malédiction de sa sélection, qui n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans son histoire.

Siya Kolisi

La dernière star de notre Top 10 n’est autre que Siya Kolisi, capitaine de l’Afrique du Sud championne du monde en 2019, au Japon. Considéré lui aussi comme l’un des meilleurs au monde, le troisième-ligne de 32 ans est revenu in extremis après une grave blessure au genou et il semble déjà avoir retrouvé l’intégralité de son talent. Il voudra sans aucun doute marquer son territoire, avant de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde.