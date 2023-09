Coupe du monde de Rugby : Les matchs du premier tour qu'il ne faut pas rater

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi avec un premier choc qui opposera le XV de France aux All Blacks sur la pelouse du Stade de France. Cette rencontre marque logiquement le début du 1er tour de ce Mondial dans lequel de très belles affiches nous attendent.

On y est presque ! Dans un peu plus de 24 heures, le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby 2023 sera donné au Stade de France. Les 20 équipes présentes vont tenter de se qualifier pour les quarts de finales à l’issue de ce premier tour qui s’étendra du vendredi 8 septembre au 8 octobre. Dès le début du tournoi, nous sommes gâtés puisque l’on dénombre pas moins de dix grosses rencontres à suivre.

Un France - Nouvelle-Zélande pour débuter

Il est certainement difficile de faire mieux pour un match d’ouverture. C’est tout simplement l’affiche rêvée, le choc de ce groupe A, la finale avant l’heure. Vendredi, la France et la Nouvelle-Zélande ouvriront le bal dans une rencontre qui sent la poudre et le chaos. En conférence de presse mercredi, Fabien Galthié a planté le décor. « Ils vont nous challenger dans tous les domaines. Il y a cette donnée qu’on perçoit peut-être parfois un peu moins mais qui est une composante essentielle, c’est la relation avec les joueurs, l’affect, l’amour entre les joueurs, l’envie de ne pas se lâcher, d’être le premier soutien de son partenaire. Il y a une force invisible qui naît dans ces moments, qui s’affirme », confiait le sélectionneur du XV de France. Pour rappel, Anthony Jelonch, Cyril Baille, Romain Ntamack, Jonathan Danty et Paul Willemse ne seront pas titulaires. Côté néo-zélandais, Jordie Barrett est forfait. Malgré cette hécatombe, les Bleus partent favori. La rencontre sera à suivre à partir de 21h15 sur les antennes de TF1 ou pour les plus chanceux, à Saint-Denis, au Stade de France.

L’Afrique du Sud, l’Irlande et l’Écosse doivent déjà s’expliquer

Le groupe B nous offre les plus grosses affiches de ce premier tour. Premièrement, ce sera aux Springboks et aux Écossais d’en découdre le 10 septembre sur la pelouse du Vélodrome à 17h45. Ensuite, les tenants du titre sud-africains affronteront la première nation mondiale, l’Irlande, le 23 septembre à 21h00 au Stade de France. Puis le sort de ce groupe de la mort sera, sans aucun doute, décidé le 7 octobre prochain avec la rencontre opposant l’Irlande à l’Écosse au Stade de France, à la même heure.

L’Australie et le Pays de Galles veulent se rassurer, les Fidji vont tout gâcher

Dans le groupe C, il y a également trois grosses affiches puisqu’on y retrouve l’Australie, le Pays de Galles ainsi que les Fidji. Même si elles ne sont pas dans leur meilleure forme, les deux premières nations citées restent des monuments du rugby et chacun de leur match sera scruté à la loupe. Le premier choc opposera le Pays de Galles aux Fidji le 10 septembre prochain à 21h00, avant le choc de l’hémisphère sud entre l’Australie et les Fidji le 17 septembre à 17h45 suivi de la rencontre entre le Pays de Galles et l’Australie le 24 septembre prochain à 21h00.

L’Angleterre face aux imprévisibles Japonais et Argentins

Toute aussi malade que l’Australie et le Pays de Galles, l’Angleterre défiera l’Argentine le 9 septembre à 21h00 avant de retrouver le Japon pour son deuxième match le 17 septembre à 21h00. Autant dire que les Anglais seront fixés sur leur sort à la fin de cette rencontre. Enfin, l’Argentine et le Japon s’affronteront en clôture de ce groupe D le 8 octobre prochain à 13h00.

