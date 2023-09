Coupe du monde de Rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur le Japon

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Dix-huitième épisode de cette série avec le Japon qui débutera son tournoi le 10 septembre face au Chili (13h00).

Le Japon avait créé la sensation en 2019 en finissant premier dans une poule relevée devant l’Irlande, l’Écosse les Samoa, et la Russie avant de s’incliner en quarts de finale face aux futurs champions du monde sud-africains. Le sélectionneur Jamie Joseph veut capitaliser sur cette performance pour faire aussi bien cette année. « Nous allons à la Coupe du monde pour la gagner. Dans cette compétition, si vous parvenez à atteindre les quarts de finale, tout peut arriver, donc notre première étape est d'atteindre les quarts et de prendre les choses en main à partir de là. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un défi de taille, mais l'équipe tire une grande confiance de ce que nous avons accompli en 2019 », reconnaissait-il le 15 août dernier. Un discours très ambitieux pour une nation qui émerge peu à peu dans la discipline.

Le Japon continue sa progression

Le rugby au Japon a des racines profondes, remontant à la fin du XIXe siècle lorsque des missionnaires étrangers ont introduit le sport sur l'île. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1960 que le rugby japonais a commencé à prendre de l'ampleur, avec des progrès notables dans les compétitions universitaires et locales. L'ascension majeure de l'équipe nationale a été marquée par leur impressionnante performance lors de la Coupe du Monde de Rugby en 2015. Surnommée « l'exploit de Brighton » , l'équipe japonaise a créé une surprise monumentale en battant l'Afrique du Sud. Cette victoire a déclenché une nouvelle ère d'engouement pour le sport dans le pays. Depuis lors, le Japon est devenu un acteur majeur sur la scène internationale en organisant notamment le Mondial en 2019, et avec des talents émergents et une équipe nationale qui continue de s’améliorer au fil des années. Véritable sensation il y a quatre ans, le Japon tentera d’aller encore plus loin à la faveur d’un tirage au sort plutôt clément.

L’effectif complet

Le 15 août dernier, Jamie Joseph a dévoilé une pré-liste de 30 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Le sélectionneur du Japon l’élargira à 33 selon l’évolution des blessures de certains joueurs. Liste dans laquelle on retrouve plusieurs Fidjiens, Tongiens et Australiens.



Piliers :



- Keita Inagaki, 33 ans, 1m83, 115kg



- Craig Millar, 32 ans, 1m85, 116kg



- Sione Halasili, 23 ans, 1m80, 120kg



- Asaeli Ai Valu, 34 ans, 1m87, 115kg



- Jiwon Gu, 29 ans, 1m84, 122kg



- Shinnosuke Kakinaga, 31 ans, 1m80, 118kg



Talonneurs :



- Atsushi Sakate, 30 ans, 1m80, 99kg



- Shota Horie, 37 ans, 1m80, 105kg



- Kosuke Horikoshi, 28 ans, 1m74, 100kg



Deuxièmes lignes :



- James Moore, 30 ans, 1m95, 110kg



- Jack Cornelsen, 28 ans, 1m94, 110kg



Troisièmes lignes :



- Ben Gunter, 25 ans, 1m95, 118kg



- Kazuki Himeno, 29 ans, 1m88, 112kg



- Shota Fukui, 23 ans, 1m86, 101kg



- Michael Leitch, 34 ans, 1m90, 113kg



Demis de mêlée :



- Naoto Saito, 26 ans, 1m65, 73kg



- Yutaka Nagare, 31 ans, 1m65, 75kg



- Kenta Fukuda, 26 ans, 1m73, 80kg



Demis d’ouverture :



- Jumpei Ogura, 31 ans, 1m72, 82kg



- Rikiya Matsuda, 29 ans, 1m81, 92kg



- Seungsin Lee, 22 ans, 1m76, 89kg



Centres :



- Tomoki Osada, 23 ans, 1m79, 90kg



- Dylan Riley, 26 ans, 1m87, 102kg



- Ryoto Nakamura, 32 ans, 1m78, 92kg



- Shogo Nakano, 26 ans, 1m86, 100kg



- Siosaia Fifita, 24 ans, 1m87, 103kg



Ailiers :



- Jone Naikabula, 29 ans, 1m77, 95kg



- Semisi Masirewa, 31 ans, 1m84, 94kg



- Lomano Lava Lemeki, 34 ans, 1m79, 95kg



Arrière :



- Kotaro Matsushima, 30 ans, 1m75, 88kg

Le programme du Japon

Membre du groupe D, le Japon débutera son parcours face au Chili le 10 septembre prochain avant d’enchainer avec l’Angleterre, les Samoa et enfin l’Argentine.



- 10 septembre, 13h00 au Stadium (Toulouse) : Japon - Chili ( France 3 )



- 17 septembre, 21h00 à l’Allianz Riviera (Nice) : Angleterre - Japon ( TF1 )



- 28 septembre, 21h00 au Stadium (Toulouse) : Japon - Samoa ( M6 )



- 8 octobre, 13h00 à La Beaujoire (Nantes) : Japon - Argentine ( M6 )

Les forces et les faiblesses du Japon

Le Japon possède l’avantage d’avoir progressé récemment et peut donc s’appuyer sur une dynamique psychologique positive. La pression du résultat n’existe pas encore pour les Japonais qui poursuivent leur développement pas à pas. Ils savent de quoi ils sont capables désormais et ça les poussera à faire encore mieux qu’il y a quatre ans.



Mais comme de nombreuses nations, le Japon doit faire face à un effectif limité. Malgré ses 120 000 licenciés, le rugby japonais ne possède pas encore une formation bien rodée. Ce manque de réservoir compromet les chances d’aller loin dans la plus longue compétition du circuit.