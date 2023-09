Coupe du monde de Rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur l'Argentine

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Dix-septième épisode de cette série avec l’Argentine qui débutera son tournoi le 9 septembre face à l’Angleterre (21h00).

Sixième nation mondiale au classement World Rugby à l’aube de lancer sa Coupe du monde face à l’Angleterre, l’Argentine se présente avec de grandes garanties sur son jeu. Les Pumas sortent d’un Rugby Championship réussi où ils ont battu l’Australie et perdu que d’un point face à l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. En 2022, ils s’étaient également offert leur futur adversaire, l’Angleterre, mais aussi la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur Michael Cheika affiche de grosses ambitions. « En toute humilité, car nous ne sommes ni le n°1 mondial ni le n°2, mais le n°7 ou 8, je ne sais pas, nous allons au Mondial non pour jouer un quart ou une demi-finale, mais pour notre objectif, qui est d’arriver au 28 octobre (jour de la finale) et de gagner. Au sein de notre groupe, il y a cette confiance, cette foi dans le travail que nous faisons », confiait-il en conférence de presse.

Coupe du monde de Rugby : L'Angleterre veut être la surprise du tournoi https://t.co/YhMc4IHctF pic.twitter.com/g4xesFcepQ — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

L’Argentine avance en toute discrétion

Connue sous le nom des Pumas , l'équipe nationale argentine a gravi les échelons du rugby mondial avec une détermination inébranlable depuis ses débuts en 1910. Le rugby, importé par les immigrants britanniques, a rapidement captivé le pays sud-américain malgré une forte culture footballistique. Toutefois, ce n'est qu'en 1965 que les Pumas ont commencé à jouer des matchs de test contre des équipes de renommée internationale, marquant ainsi le début de leur ascension. Leur moment de gloire est survenu en 2007 lors de la Coupe du Monde en France, où ils ont atteint les demi-finales avec la médaille de bronze à la clé, leur meilleur résultat. L'Argentine continue d'incarner parfaitement l'esprit combatif du rugby, avec une équipe dynamique et déterminée qui perpétue l'héritage riche et vibrant de ce sport en Amérique du Sud. Dans l’ombre du football, les Pumas travaillent en silence et avec beaucoup moins de pression. Ils sont également moins exposés médiatiquement que la plupart des autres grosses nations du rugby mondial mais tout cela est positif pour les hommes de Michael Cheika, dans les meilleures dispositions pour faire aussi bien qu’en 2007.

L’effectif complet

Le 7 août dernier, Michael Cheika a dévoilé la liste des 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Le sélectionneur argentin a décidé de se passer de Matias Orlando et Santiago Cordero. « C’est un groupe équilibré en expérience, avec 14 joueurs dont ce sera le premier Mondial, mais autour de 28 ans de moyenne, l’âge de la capacité maximale », confiait Cheika en conférence de presse.



Piliers :

- Nahuel Tetaz Chaparro, 33 ans, 1m90, 115kg



- Francisco Gomez Kodela, 38 ans, 1m84, 121kg



- Joel Sclavi, 29 ans, 1m90, 144kg



- Thomas Gallo, 24 ans, 1m76, 107kg



- Eduardo Bello, 27 ans, 1m90, 120kg



Talonneurs :



- Julian Montoya (capitaine), 29 ans, 1m84, 113kg



- Agustin Creevy, 38 ans, 1m82, 110kg



- Ignacio Ruiz, 22 ans, 1m87, 104kg



Deuxièmes lignes :



- Matías Alemanno, 31 ans, 1m98, 117kg



- Tomás Lavanini, 30 ans, 2m02, 117kg



- Guido Petti, 28 ans, 1m94, 115kg



Troisièmes lignes :



- Pablo Matera, 30 ans, 1m93, 110kg



- Facundo Isa, 29 ans, 1m88, 112kg



- Marcos Kremer, 26 ans, 2m00, 118kg



- Juan Martin Gonzalez, 22 ans, 1m92, 105kg



- Rodrigo Bruni, 30 ans, 1m87, 109kg



- Santiago Grondona, 25 ans, 1m92, 106kg



- Pedro Rubiolo, 20 ans, 1m91, 114kg



Demis de mêlée :

- Gonzalo Bertranou, 29 ans, 1m74, 77kg



- Lautaro Bazan Vélez, 27 ans, 1m74, 80kg



- Tomas Cubelli, 34 ans, 1m77, 81kg



Demis d’ouverture :



- Nicolas Sanchez, 34 ans, 1m77, 85kg



- Santiago Carreras, 25 ans, 1m83, 85kg



Centres :



- Santiago Chocobares, 24 ans, 1m88, 91kg



- Matias Moroni, 32 ans, 1m85, 92kg



- Jeronimo de la Fuente, 32 ans, 1m84, 96kg



Ailiers :



- Lucio Cinti Luna, 23 ans, 1m90, 90kg



- Mateo Carreras, 23 ans, 1m73, 84kg



- Juan Imhoff, 35 ans, 1m85, 90kg



- Rodrigo Isgro Alastra, 24 ans, 1m85, 94kg



Arrières :



- Juan Cruz Mallia, 27 ans, 1m82, 92kg



- Martin Bogado, 25 ans, 1m91, 97kg



- Emiliano Boffelli, 28 ans, 1m91, 91kg

Le programme de l’Argentine

Membre du groupe D, l’Argentine débutera son parcours face à l’Angleterre le 9 septembre prochain avant d’enchaîner avec les Samoa, le Japon et enfin le Chili.



- 9 septembre, 21h00 au Stade Vélodrome (Marseille) : Angleterre - Argentine ( TF1 )



- 22 septembre, 17h45 au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) : Argentine - Samoa ( M6 )



- 30 septembre, 15h00 à La Beaujoire (Nantes) : Argentine - Chili ( M6 )



- 8 octobre, 13h00 à La Beaujoire (Nantes) : Japon - Argentine ( M6 )

Les forces et les faiblesses de l’Argentine