Coupe du monde de Rugby : L'Angleterre veut être la surprise du tournoi

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Seizième épisode de cette série avec l’Angleterre qui débutera son tournoi le 9 septembre face à l’Argentine (21h00).

Finaliste malheureuse de la dernière édition, l’Angleterre aborde cette Coupe du monde avec beaucoup trop de doutes. Le rugby anglais traverse une grosse période de crise avec l’effondrement de certaines provinces, et tout cela a des conséquences sur le XV de la Rose qui est en panne totale de résultats. Forcément moins attendue que lors des précédentes éditions, l’Angleterre espère rebondir contre toute attente.

L’Angleterre veut se relever

L'histoire du XV de la Rose est une épopée de triomphes et de moments emblématiques mais aussi compliqués comme en ce moment qui ont forgé une tradition de rugby incomparable. Depuis les premiers jours du rugby international au XIXe siècle, l'Angleterre a joué un rôle prépondérant dans l'évolution du sport. Leur première victoire dans le tout premier match international de rugby contre l'Écosse en 1871 a jeté les bases de leur légende. Au fil des décennies, des générations de joueurs talentueux ont porté le maillot de la Rose avec fierté, des légendes comme William Webb Ellis, William Wavell Wakefield, Martin Johnson, et bien d'autres. Le sommet de leur gloire fut atteint en 2003 lorsque l'Angleterre remporta la Coupe du Monde de Rugby, une victoire historique marquée par le pied magique de Jonny Wilkinson. Les Anglais avaient bien failli récidiver en 2019 mais ils s’étaient inclinés en finale face à l’Afrique du Sud. Cette année, il est quasiment impossible de les voir faire aussi bien vu ce qu’ils ont proposé récemment.

L’effectif complet

Le 7 août dernier, la Fédération anglaise de rugby a dévoilé la liste des 33 joueurs retenus par Steve Borthwick pour participer à cette Coupe du monde. Le sélectionneur anglais a décidé de se passer d’Henry Slade, un cadre du XV de la Rose. « Les Coupes du monde de rugby imposent des défis uniques, notamment en termes d’exigence pour les joueurs et de flexibilité de l’équipe […] Je suis convaincu que nous avons sélectionné un groupe de 33 joueurs capables de relever ces défis et de nous permettre d’être le plus compétitif possible. Il a fallu prendre un certain nombre de décisions très difficiles et certains très bons joueurs n’ont pas été retenus, tant la concurrence a été rude au cours des huit dernières semaines de préparation », assurait Steve Borthwick pour se justifier.



Piliers :



- Dan Cole, 36 ans, 1m90, 123kg



- Ellis Genge, 28 ans, 1m86, 117kg



- Joe Marler, 33 ans, 1m83, 114kg



- Bevan Rodd, 23 ans, 1m83, 118kg `



- Kyle Sinckler, 30 ans, 1m83, 120kg



- Will Stuart, 27 ans, 1m88, 132kg



Talonneurs :



- Theo Dan, 22 ans, 1m79, 102kg



- Jamie George, 32 ans, 1m83, 114kg



- Jack Walker, 27 ans, 1m83, 109kg



Deuxièmes lignes :



- Ollie Chessumn 23 ans, 2m00, 118kg



- Maro Itoje, 28 ans, 1m95, 115kg



- Courtney Lawes, 34 ans, 2m01, 115kg



- David Ribbans, 28 ans, 2m02, 118kg



Troisièmes lignes :



- Tom Curry, 25 ans, 1m85, 110kg



- Ben Earl, 25 ans, 1m86, 102kg



- Lewis Ludlam, 27 ans, 1m92, 111kg



- George Martin, 22 ans, 1m98, 118kg



- Billy Vunipola, 30 ans, 1m91, 128kg



- Jack Willis, 26 ans, 1m90, 110kg



Demis de mêlée :



- Danny Care, 36 ans, 1m72, 87kg



- Alex Mitchell, 26 ans, 1m80, 83kg



- Ben Youngs, 34 ans, 1m78, 88kg



Demis d’ouverture :



- Owen Farrell (capitaine), 31 ans, 1m88, 94kg



- George Ford, 30 ans, 1m78, 86kg



- Marcus Smith, 24 ans, 1m75, 82kg



Centres :



- Elliot Daly, 30 ans, 1m85, 98kg



- Ollie Lawrence, 23 ans, 1m80, 100kg



- Joe Marchant, 27 ans, 1m83, 89kg



- Manu Tuilagi, 32 ans, 1m85, 111kg



Ailiers :



- Max Malins, 26 ans, 1m82, 88kg



- Anthony Watson, 29 ans, 1m88, 93kg



Arrières :



- Henry Arundell, 20 ans, 1m83, 96kg



- Freddie Steward, 22 ans, 1m96, 105kg

Le programme de l’Angleterre

Membre du groupe D, l’Angleterre débutera son parcours face à l’Argentine le 9 septembre prochain avant d’enchaîner avec le Japon, le Chili et enfin les Samoa.



- 9 septembre, 21h00 au Stade Vélodrome (Marseille) : Angleterre - Argentine ( TF1 )



- 17 septembre, 21h00 à l’Allianz Riviera (Nice) : Angleterre - Japon ( TF1 )



- 23 septembre, 17h45 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Angleterre - Chili ( M6 )



- 7 octobre, 17h45 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Angleterre - Samoa ( France 2 )

Les forces et les faiblesses de l’Angleterre

On ne peut pas le nier, l’Angleterre sait comment gagner des matchs de Coupe du monde et elle possède encore dans ses rangs des joueurs qui ont déjà montré de grandes choses par le passé. Cette expérience leur sera utile. Leur seconde force est son calendrier. Dans un groupe à première vue facile, l’Angleterre peut facilement se retrouver en demi-finale car elle évitera l’Afrique du Sud, l’Irlande, la France ou encore la Nouvelle-Zélande en quarts.



Mais la grosse interrogation demeure sur le niveau et surtout l’état d’esprit de cette équipe. L’Angleterre vit une année 2023 chaotique marquée, entre autres, par une claque historique reçue à domicile par le XV de France. En plus de cela, la fédération a fait le pari fou de repartir de zéro en nommant Steve Borthwick à moins d’un an de la sélection. Les joueurs n’ont certainement pas encore adopté sa méthode.