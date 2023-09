Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur les Fidji

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Treizième épisode de cette série avec les Fidji qui débuteront leur tournoi le 10 septembre face au Pays de Galles (21h00).

C’est l’une des nations les plus attendues de cette Coupe du monde. Dans une forme étincelante, les Fidji arrivent en France le plein de confiance et ils comptent bien chambouler la hiérarchie mondiale. Cette île de moins d’un million d’habitants va vivre au rythme de ce Mondial pendant un mois, voire plus si affinités. C’est l’année ou jamais pour les Fidjiens.

Les Fidji rêvent des demis

Forts de leurs succès face aux Tonga, aux Samoa, au Japon et en Angleterre, à Twickenham, les Fidji auront une carte à jouer dans cette Coupe du monde. Simon Raiwalui dispose d’un effectif rempli d’individualités exceptionnelles comme Josua Tuisova ou encore Levani Botia. Un réservoir fourni bien souvent par le rugby à 7, discipline où les Fidjiens excellent grâce à leurs qualités physiques exceptionnelles. L’attaque fidjienne est en feu et l’opportunité de réaliser le plus beau Mondial de son histoire est énorme. Les Fidjiens n’ont jamais fait mieux qu’un quart de finale en 1987 et en 2007. Cette fois-ci, ils jouissent d’une poule largement favorable avec deux grosses nations malades : le Pays de Galles et l’Australie. De plus, s’ils terminent parmi les deux premiers de la poule C, il y a de grandes chances qu’ils affrontent l’Argentine ou l’Angleterre en quart de finale, deux équipes largement à leur portée. La demi-finale est possible pour cette imprévisible équipe fidjienne qui s’est affirmée comme l’une des plus talentueuses du circuit actuel.

L’effectif complet

Le 8 août dernier, le sélectionneur des Fidji, Simon Raiwalui, a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Comme dans toutes les meilleures nations de cette compétition, on y retrouve de nombreux joueurs du Top 14.



Piliers :



- Peni Ravai, 33 ans, 1m85, 119kg



- Eroni Mawi, 27 ans, 1m89, 131kg



- Mesake Doge, 30 ans, 1m80, 122kg



- Luke Tagi, 26 ans, 1m87, 130kg



- Jone Koroiduadua, 24 ans, 1m82, 114kg



- Samu Tawake, 26 ans, 1m83, 120kg



Talonneurs :



- Samuel Matavesi, 31 ans, 1m83, 111kg



- Tevita Ikanivere, 24 ans, 1m82, 114kg



- Zuriel Togiatama, 24 ans, 1m83, 109kg



Deuxièmes lignes :



- Isoa Nasilasila, 23 ans, 1m97, 117kg



- Te Ahiwaru Cirikidaveta, 25 ans, 1m94, 110kg



- Temo Mayanavanua, 25 ans, 1m97, 120kg



- Lekima Tagitagivalu, 27 ans, 1m95, 110kg



Troisièmes lignes :



- Albert Tuisue, 30 ans, 1m88, 115kg



- Levani Botia, 34 ans, 1m82, 103kg



- Viliame Mata, 31 ans, 1m96, 116kg



- Meli Derenalagi, 24 ans, 1m92, 100kg



- Vilive Miramira, 24 ans, 1m92, 92kg



Demis de mêlée :



- Frank Lomani, 27 ans, 1m80, 81kg



- Peni Matawalu, 26 ans, 1m75, 78kg



Demis d’ouverture :



- Simione Kuruvoli, 24 ans, 1m73, 74kg



- Teti Tela, 32 ans, 1m76, 90kg



- Caleb Muntz, 23 ans, 1m78, 87kg



Centres :



- Josua Tuisova, 29 ans, 1m80, 113kg



- Waisea Nayacalevu, 33 ans, 1m93, 105kg



- Iosefo Masi, 25 ans, 1m90, 90kg



- Semi Radradra, 31 ans, 1m88, 105kg



- Kalaveti Ravouvou, 25 ans, 1m86, 94kg



Ailiers :

- Vinaya Habosi, 23 ans, 1m84, 100kg



- Jiuta Wainiqolo, 24 ans, 1m87, 97kg



- Selestino Ravutaumada, 23 ans, 1m83, 93kg



Arrières :



- Ilaisa Drosese, 23 ans, 1m87, 99kg



- Sireli Maqala, 23 ans, 1m72, 88kg

Le programme des Fidji

Membres du groupe C, les Fidji débuteront leur parcours face au Pays de Galles le 10 septembre prochain avant d’enchaîner avec l’Australie, la Géorgie et enfin le Portugal.



- 10 septembre, 21h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Pays de Galles - Fidji ( TF1 )



- 17 septembre, 17h45 au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) : Australie - Fidji ( France 2 )



- 30 septembre, 17h45 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Fidji - Géorgie ( M6 )



- 8 octobre, 21h00 au Stadium (Toulouse) : Fidji - Portugal ( M6 )

Les forces et les faiblesses des Fidji

La force des Fidji réside dans ces individualités. Les ovnis fidjiens sont capables de renverser le cours d’un match à n’importe quel moment et c’est une force sur laquelle devra compter la 7ème nation mondiale.



En revanche, certaines lignes manquent de ces fameux ovnis. Les Fidji n’ont pas vraiment de buteur très fiable. L’effectif de Simon Raiwalui reste également très jeune et inexpérimenté pour ce type de rendez-vous. Mais la grosse incertitude reste sur le comportement durant les matchs. Face au XV de France notamment, les Fidji ont fait preuve d’une indiscipline quasiment impardonnable pour des rencontres de ce niveau. C’est le gros défaut à gommer pour cette équipe.