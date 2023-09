Coupe du monde de rugby : Le groupe C à la loupe

Arnaud De Kanel

Les 20 équipes qui disputeront la Coupe du monde de rugby 2023 ont été réparties en quatre groupes de cinq. À l’occasion de cet événement, Le 10 Sport vous propose une présentation de chaque groupe. Le troisième d’entre eux, le groupe C dans lequel on retrouve des nations phare du rugby mais qui sont malades comme l’Australie et le Pays de Galles.

Les quatre groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023 sont relevés mais ce groupe C est plutôt homogène et il peut laisser place à une belle surprise. Au moment du tirage effectué le 14 décembre 2020, on ne pouvait pas imaginer une telle chute de l’Australie et du Pays de Galles, les deux favoris sur le papier. Maintenant, la donne a bien changé et cela pourrait profiter aux Fidji qu’il faudra assurément surveiller de très près durant ce Mondial en France.

Les équipes présentes dans le groupe C

Le tirage au sort de la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby est très particulier puisqu’il avait été réalisé 3 ans avant le début du tournoi. Logiquement, les dynamiques des sélections ont bien changé entretemps. Quatrième en 2019 au Japon, le Pays de Galles a perdu de sa superbe avec plusieurs départs à la retraite et un renouvellement qui n’est pas à la hauteur du standing auquel nous ont habitué les Gallois dans le passé. Il en va de même pour l’Australie, habituée aux grands rendez-vous mais qui traverse l’une de ses plus grosses périodes de crise. À l’inverse, les Fidji, que l’on ne voyait pas sortir de cette poule il y a trois ans, possèdent un vivier très fourni qui pourrait leur permettre de rallier les quarts de finale pour la troisième fois de leur histoire. La Géorgie et le Portugal complètent ce groupe C.



Le groupe complet :



- Australie



- Pays de Galles



- Fidji



- Géorgie



- Portugal

Les favoris du groupe C

C’est le premier groupe des quatre présents dans ce Mondial où l’on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Bien qu’elles ne soient plus aussi fortes qu’avant, l’Australie et le Pays de Galles partent favori de cette poule mais les Fidji n’ont rien à leur envier s’ils délaissent leur indiscipline habituelle. C’est donc un groupe avec trois favoris qui fera logiquement un grand déçu.

L’outsider du groupe C

Et derrière ces trois nations émerge une équipe qui veut écrire son histoire : la Géorgie. Les Lelos sont en constante progression depuis plusieurs années. La preuve en est car 18 joueurs retenus évoluent en Top 14 et en Pro D2. Les Géorgiens tendront quoiqu’il arrive un piège aux trois favoris de cette poule.

Les chocs du groupe C

Il y aura donc trois affiches relevées dans ce groupe C. La première opposera le Pays de Galles aux Fidji le 10 septembre prochain, avant le choc de l’hémisphère sud entre l’Australie et les Fidji le 17 septembre suivi de la rencontre entre le Pays de Galles et l’Australie le 24 septembre prochain.



- 10 septembre, 21h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Pays de Galles - Fidji ( TF1 )



- 17 septembre, 17h45 au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) : Australie - Fidji ( France 2 )



- 24 septembre, 21h00 au Groupama Stadium (Lyon) : Pays de Galles - Australie ( TF1 )

L’agenda du groupe C