Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur la Georgie

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Quatorzième épisode de cette série avec la Géorgie qui débutera son tournoi le 9 septembre face à l’Australie (18h00).

La Géorgie est en constante progression. L’année passée, elle s’est même offert sa première victoire contre une nation du Tier 1, à savoir l’Italie. Pendant la Tournée d’automne, les Géorgiens ont également disposé du Pays de Galles à Cardiff. La meilleure performance de leur histoire sans aucun doute. Solide en préparation cet été malgré un dernier match perdu face à l’outsider numéro un, l’Écosse, la Géorgie est sereine pour aborder cette Coupe du monde. Elle pourrait créer l’exploit en faisant chuter l’Australie pour la première fois de son histoire lors de son premier match.

La Géorgie continue sa progression

L'histoire du rugby géorgien est marqué par une ascension remarquable au sein de la scène internationale. Les débuts de l'équipe nationale remontent à l'époque soviétique, mais ce n'est qu'après l'indépendance de la Géorgie en 1991 que son rugby a vraiment pris son envol. Les joueurs géorgiens, réputés pour leur puissance physique et leur engagement, se sont rapidement imposés comme une force à compter en Europe de l'Est. Ils ont notamment connu un succès significatif en participant régulièrement à la Coupe du Monde, où ils ont montré leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. La Géorgie a également dominé le championnat européen de rugby, le Tournoi des Six Nations B, démontrant ainsi sa montée en puissance. L'histoire de l'équipe géorgienne de rugby est le témoignage d'une nation qui a su forger son identité rugbystique et s'affirmer sur la scène mondiale grâce à son dévouement et à son talent. Le rugby prend de plus en plus de place en Géorgie et cela peut s’expliquer par son intrigante ressemblance avec le jeu local, le lelo. Sans Jacques Haspekian, un Arménien de Marseille, le ballon ovale n’aurait peut-être jamais vu le jour en Géorgie. Les Lelos n’ont jamais fait mieux qu’une troisième place en poule lors de l’édition 2015. Il sera très compliqué d’améliorer cette performance cette année malgré un solide effectif.

L’effectif complet

Le 28 août dernier, le sélectionneur de la Géorgie, Levan Maisashvili, a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Au total, pas moins de 16 d’entre eux évoluent en France, dans le Top 14 et en Pro D2.



Piliers :



- Nika Abuladze, 28 ans, 1m86, 122kg



- Beka Gigashvili, 31 ans, 1m77, 116kg



- Guram Gogichashvili, 25 ans, 1m83, 118kg



- Luka Japaridze, 25 ans, 1m81, 126kg



- Mikheil Nariashvili, 33 ans, 1m86, 118kg



- Guiram Papidze, 26 ans, 1m87, 125kg



Talonneurs :



- Shalva Mamukashvili, 32 ans, 1m80, 105kg



- Luka Nioradze, 24 ans, 1m80, 108kg



- Tengiz Zamtaradze, 25 ans, 1m81, 96kg



Deuxièmes lignes :



- Lado Chachanidze, 23 ans, 2m00, 114kg



- Nodar Cheishvili, 32 ans, 2m03, 117kg



- Lasha Jaiani, 25 ans, 1m99, 115kg



- Konstantin Mikautadze, 32 ans, 2m00, 130kg



Troisièmes lignes :



- Mikheil Gachechiladze, 32 ans, 1m90, 105kg



- Beka Gorgadze, 27 ans, 1m89, 110kg



- Luka Ivanishvili, 21 ans, 1m88, 108kg



- Tornike Jalagonia, 24 ans, 1m88, 105kg



- Beka Saghinadze, 24 ans, 1m92, 108kg



- Giorgi Tsutskiridze, 26 ans, 1m90, 106kg



Demis de mêlée :



- Gela Aprasidze, 25 ans, 1m75, 75kg



- Vasil Lobzhanidze, 26 ans, 1m75, 78kg



- Tengiz Peranidze, 25 ans, 1m76, 73kg



Demis d’ouverture :



- Tedo Abzhandadze, 24 ans, 1m77, 80kg



- Lasha Khmaladze, 35 ans, 1m80, 82kg



- Luka Matkava, 21 ans, 1m80, 80kg



Centres :

- Tornike Kakhoidze, 20 ans, 1m84, 94kg



- Giorgi Kveseladze, 25 ans, 1m85, 100kg



- Merab Sharikadze, 30 ans, 1m84, 97kg



- Demur Tapladze, 23 ans, 1m92, 91kg



Ailiers :



- Miriani Modebadze, 25 ans, 1m94, 94kg



- Akaki Tabutsadze, 26 ans, 1m80, 83kg



- Alexander Todua, 35 ans, 1m85, 90kg



Arrière :



- Davit Niniashvili, 21 ans, 1m86, 87kg

Le programme de la Géorgie

Membre du groupe C, la Géorgie débutera son parcours face à l’Australie le 9 septembre prochain avant d’enchaîner avec le Portugal, les Fidji et enfin le Pays de Galles.



- 9 septembre, 18h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Australie - Géorgie ( M6 )



- 23 septembre, 14h00 au Stadium (Toulouse) : Géorgie - Portugal ( M6 )



- 30 septembre, 17h45 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Fidji - Géorgie ( M6 )



- 7 octobre, 15h00 à La Beaujoire (Nantes) : Pays de Galles - Géorgie ( France 2 )

Les forces et les faiblesses de la Géorgie

Les Géorgiens sont de vrais soldats. Ils excellent particulièrement à la conquête dans des mêlées fermées où il est presque impossible de leur prendre le ballon.



Malgré tout, la Géorgie manque de réservoir. L’essor de la discipline existe bien dans le pays mais le rugby n’est pas encore professionnel, et la sélection en pâtit.