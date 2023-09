Coupe du monde de Rugby : L'Ecosse rêve d'être la surprise

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Huitième épisode de cette série avec l’outsider numéro 1 de ce Mondial, l’Écosse, qui débutera son tournoi le 10 septembre face à l’Afrique du Sud (17h45).

L’Écosse est très clairement la grosse cote de ce Mondial. Elle est la 5ème nation mondiale du moment mais malheureusement pour elle, lors du tirage au sort effectué le 14 décembre 2020, les dieux de l’ovalie étaient contre elle. Le XV du Chardon se retrouve dans un groupe qui sent la poudre, le B, au côté de l’Afrique du Sud, tenante du titre, et de l’Irlande, la meilleure nation mondiale. Malgré tout, l’Écosse pourrait bien être la première grosse surprise de cette Coupe du monde.



L’Écosse a une grosse carte à jouer

L’Écosse est la seule équipe, avec l’Irlande, qui peut se vanter d’avoir battu le XV de France depuis plus d’un an et demi et ça en dit long sur le potentiel de cette équipe. Le XV du Chardon a donc récemment fait chuter les Bleus en préparation donc, et même si Fabien Galthié avait fait tourner, cela était venu récompenser le très bon travail effectué depuis des mois. Lors du Tournoi des VI Nations, les Écossais avaient déjà causé énormément de problèmes aux Tricolores. Cette sélection écossaise qui a toujours évolué dans l’ombre de l’Angleterre et du Pays de Galles peut enfin prendre sa revanche cette année en montrant tout son potentiel aux yeux du monde entier pendant que ses deux voisins sont au plus mal. Son meilleur résultat en Coupe du monde reste une 4ème place en 1991 et au vu du matériel dont dispose Gregor Townsend, l’Écosse a les moyens de faire au moins aussi bien. Néanmoins, le XV du Chardon se retrouve dans la pire poule possible mais il a montré qu’il pouvait embêter les plus grosses nations. L’Afrique du Sud et l’Irlande devront s’en méfier car affronter cette équipe d’Écosse n’a rien d’un cadeau, bien au contraire. Signe du destin ou non, les joueurs du Chardon entameront leur tournoi face aux Springboks et ils disputeront leur dernier match de poule face aux joueurs du Trèfle. Il risque donc d’y avoir du suspens jusqu’au bout dans ce groupe de la mort et avec la pression, les Irlandais ne sont pas à l’abri de rentrer plus tôt que prévu à Dublin. En tout cas, l’histoire les en a déjà avertit.

L’effectif complet

Le mercredi 16 août dernier, le sélectionneur de l’Écosse Gregor Townsend a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Capitaine du XV du Chardon au Mondial en 2019, Stuart McInally ne figure pas dans cette liste au même titre que Jamie Dobie, Murphy Walker et Josh Bayliss qui n’ont également pas été retenus.



Piliers :



- Jamie Bhatti, 29 ans, 1m85, 120kg



- Zander Fagerson, 27 ans, 1m88, 126kg



- WP Nel, 37 ans, 1m82, 120kg



- Pierre Schoeman, 29 ans, 1m84, 118kg



- Javan Sebastian, 28 ans, 1m77, 123kg



- Rory Sutherland, 31 ans, 1m83, 113kg



Talonneurs :



- Ewan Ashman, 23 ans, 1m87, 119kg



- Dave Cherry, 32 ans, 1m83, 107kg



- George Turner, 30 ans, 1m81, 106kg



Deuxièmes lignes :



- Scott Cummings, 26 ans, 1m98, 115kg



- Grant Gilchrist, 33 ans, 2m02, 120kg



- Richie Gray, 34 ans, 2m06, 126kg



Troisièmes lignes :



- Luke Crosbie, 26 ans, 1m98, 110kg



- Rory Darge, 23 ans, 1m86, 98kg



- Jack Dempsey, 29 ans, 1m91, 111kg



- Matt Fagerson, 25 ans, 1m87, 110kg



- Jamie Ritchie (capitaine), 27 ans, 1m93, 109kg



- Sam Skinner, 28 ans, 1m96, 116kg



- Hamish Watson, 31 ans, 1m85, 102kg



Demis de mêlée :



- George Horne, 28 ans, 1m75, 79kg



- Ali Price, 30 ans, 1m78, 88kg



- Ben White, 25 ans, 1m80, 88kg



Demis d’ouverture :



- Ben Healy, 24 ans, 1m91, 97kg



- Cameron Redpath, 23 ans, 1m88, 95kg



- Finn Russell, 30 ans, 1m83, 87kg



Centres :



- Chris Harris, 32 ans, 1m90, 104kg



- Huw Jones, 29 ans, 1m86, 102kg



- Kyle Steyn, 29 ans, 1m87, 102kg



- Sione Tuipulotu, 26 ans, 1m79, 106kg



Ailiers :



- Darcy Graham, 26 ans, 1m76, 84kg



- Duhan van der Merwe, 28 ans, 1m94, 106kg



Arrières :



- Blair Kinghorn, 26 ans, 1m94, 100kg



- Ollie Smith, 23 ans, 1m88, 88kg

Le programme de l’Écosse

Membre du groupe B, l'Écosse débutera son parcours face à l’Afrique du Sud le 10 septembre prochain avant d’enchaîner avec les Tonga, la Roumanie et enfin l’Irlande.



- 10 septembre, 17h45 au Stade Vélodrome (Marseille) : Afrique du Sud - Écosse ( France 2 )



- 24 septembre, 17h45 à l’Allianz Riviera (Nice) : Ecosse - Tonga ( France 2 )



- 30 septembre, 21h00 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Ecosse - Roumanie ( M6 )



- 7 octobre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Irlande - Écosse ( TF1 )

Les forces et les faiblesses de l’Écosse

L’Écosse est de plus en plus joueuse et cela lui permet de revenir à n’importe quel moment du match. Même au fond du trou, les Écossais ne sont jamais morts. À l’ouverture, Finn Russell est capable d’un coup de génie, aussi bien à la main qu'avec les pieds. Des éclairs dont profite souvent la fusée Duhan van der Merwe sur l'aile, un joueur à surveiller de très près durant ce Mondial. Bonne nouvelle pour les Écossais, Russell est sur son petit nuage ces dernières semaines et il ne semble pas décidé à en redescendre.



Comme de nombreuses nations dites 'outsiders', l’Écosse risque de pêcher à cause de son manque de réservoir. Le banc écossais n’est pas aussi qualitatif que ceux de ses adversaires directs dans cette poule B et ça risque de jouer en sa défaveur en fin de match.