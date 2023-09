Une deuxième coupe du monde de rugby de suite pour l'Afrique du Sud ?

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Sixième épisode de cette série avec le tenant du titre, l’Afrique du Sud, qui débutera son tournoi le 10 septembre face à l’Ecosse (17h45).

C’est l’une des équipes les plus attendues de cette Coupe du monde. Tenante du titre grâce à son sacre au Japon quatre ans plus tôt, l’Afrique du Sud fait partie des favoris à sa propre succession. Les Springboks visent le doublé et ils pourront s’appuyer sur leur excellente dynamique puisqu’ils viennent d’étriller les All Blacks en préparation.

Un doublé historique pour les Springboks ?

On ne présente plus cette équipe d’Afrique du Sud. Avec la Nouvelle-Zélande, c’est la nation la plus titrée de l’histoire en Coupe du monde puisqu’elles comptent toutes les deux 3 titres. Les Springboks ont triomphé dès leur première participation en 1995 avant de récidiver en 2007 et en 2019 donc. Cette année, ils tenteront l’exploit de conserver leur titre, chose qui n’a été réalisée qu’à une seule reprise dans l’histoire avec les All Blacks en 2011 et 2015. L’Afrique du Sud est d’ailleurs la seule nation à ne jamais avec perdu une seule finale de Coupe du monde. Les Springboks espèrent surfer sur leur très bonne dynamique. Ils viennent en effet d’infliger aux All Blacks la plus grosse défaite de leur histoire. Attention tout de même à l’excès de confiance…

L’effectif complet

Le 8 août dernier, Jacques Nienaber a dévoilé la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde. On y retrouve des noms biens connus comme Cheslin Kolbe ou encore Pieter-Steph du Toit. En revanche, Handre Pollard, Lukhanyo Am et Lood de Jager ne seront pas du voyage dans l’hexagone.



Piliers :



- Vincent Koch, 33 ans, 1m86, 125kg



- Ox Nché, 28 ans, 1m75, 117kg



- Steven Kitshoff, 31 ans, 1m83, 123kg



- Frans Malherbe, 32 ans, 1m90, 138kg



- Trevor Nyakane, 34 ans, 1m78, 121kg



Talonneurs :



- Malcolm Marx, 29 ans, 1m88, 119kg



- Bongi Mbonambi, 32 ans, 1m86, 108kg



Deuxièmes lignes :



- Jean Kleyn, 30 ans, 2m03, 121kg



- Franco Mostert, 32 ans, 1m98, 112kg



- RG Snyman, 28 ans, 2m06, 120kg



- Eben Etzebeth, 31 ans, 2m03, 122kg



- Marvin Orie, 30 ans, 1m98, 112kg



- Pieter-Steph du Toit, 31 ans, 2m00, 115kg



Troisièmes lignes :



- Deon Fourie, 36 ans, 1m78, 101kg



- Siya Kolisi (capitaine), 32 ans, 1m86, 103kg



- Kwagga Smith, 30 ans, 1m82, 93kg



- Marco van Staden, 28 ans, 1m84, 108kg



- Duane Vermeulen, 37 ans, 1m93, 119kg



- Jasper Wiese, 27 ans, 1m89, 110kg



Demis de mêlée :



- Jaden Hendrikse, 23 ans, 1m84, 87kg



- Grant Williams, 27 ans, 1m74, 80kg



- Faf de Klerk, 31 ans, 1m73, 88kg



- Cobus Reinach, 33 ans, 1m75, 85kg



Demis d’ouverture :



- Manie Libbok, 26 ans, 1m79, 80kg



- Damian Willemse, 25 ans, 1m87, 91kg



Centres :



- Damian de Allende, 31 ans, 1m91, 109kg



- Andre Esterhuizen, 29 ans, 1m93, 115kg



- Jesse Kriel, 29 ans, 1m86, 96kg



Ailiers :



- Kurt-Lee Arendse, 27 ans, 1m80, 84kg



- Canan Moodie, 20 ans, 1m90, 89kg



- Cheslin Kolbe, 29 ans, 1m71, 80kg



- Makazole Mapimpi, 33 ans, 1m87, 91kg



Arrière :



- Willie le Roux, 34 ans, 1m86, 90kg

Le programme de l’Afrique du Sud

Membre du groupe B, l’Afrique du Sud débutera son parcours face à l’Écosse le 10 septembre prochain avant d’enchaîner avec la Roumanie, l’Irlande et enfin les Tonga.



- 10 septembre, 17h45 au Stade Vélodrome (Marseille) : Afrique du Sud - Écosse ( France 2 )



- 17 septembre, 15h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Afrique du Sud - Roumanie ( France 2 )



- 23 septembre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Afrique du Sud - Irlande ( TF1 )



- 1er octobre, 21h00 au Stade Vélodrome (Marseille) : Afrique du Sud - Tonga ( TF1 )

Les forces et les faiblesses de l’Afrique du Sud

Les Springboks pourront compter sur leur pack, le plus puissant du circuit à l’heure actuelle comme on a pu le constater face aux All Blacks. Les avants sud-africains sont indispensables à la conquête et c’est une force sur laquelle ils pourront à nouveau compter, comme en 2019. L’euphorie de leur victoire historique face à la Nouvelle-Zélande leur permet également d’aborder le tournoi le plein de confiance et ils en auront bien besoin au vu de leurs adversaires en poule.



Malgré tout, la liste de Jacques Nienaber interroge. Un seul numéro 10 de métier a été retenu tandis que quatre numéros 9 ont été sélectionnés. Un choix très surprenant qui pourrait causer du tort aux Springboks durant la suite de la compétition. L’effectif n’est pas non plus des plus profonds et la plupart des joueurs sont vieillissants. La ligne de trois-quarts sera sans doute observée de près par leurs adversaires car elle est loin d’être impériale. Les Springboks auront du mal à aller au bout, d’autant plus qu’ils risquent d’y laisser des plumes en poule, la plus relevée de ce Mondial, et que leurs potentiels adversaires en quart de finale sont le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Un véritable chemin de croix attend les Sud-Africains.