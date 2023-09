Coupe du monde de Rugby : Que peut espérer le Pays de Galles ?

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Onzième épisode de cette série avec le Pays de Galles qui débutera son tournoi le 10 septembre face aux Fidji (21h00).

Le XV du Poireau était le favori de ce groupe au moment du tirage au sort. Depuis, trois années ont passé et le rugby gallois s’est totalement effondré. Comme son voisin anglais, il doit faire face à la plus grosse crise de cette dernière décennie. La politique sportive est dépassée et le Pays de Galles n’est pas à l’abri d’un fiasco lors de cette Coupe du monde.

Le fiasco pour le Pays de Galles ?

Les Dragons ne crachent plus de feu. Quatrième de la dernière Coupe du monde au Japon, le Pays de Galles fait face à une crise sans précédent. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, les joueurs avaient même menacé de faire grève contre l’Angleterre pour protester contre leur fédération. Un long bras de fer avait finalement débuté et il avait été remporté par les joueurs. En effet, la fédération a abaissé le nombre de sélections à 25 pour pouvoir jouer à l’étranger tout en restant sélectionnable, contre 60 avant. Depuis, c’est l’exode. Les provinces sont décimées puisque les joueurs profitent de cette nouvelle règle pour jouer à l’étranger où des contrats bien plus avantageux les attendent, tout en restant sélectionnable donc, quitte à perdre du temps de jeu. Les conséquences sont désastreuses pour le XV du Poireau qui n’est plus que la 10ème nation mondiale si l’on se réfère au dernier classement World Rugby. De plus, des tauliers de cette équipe sont partis à la retraite comme Alun Wyn Jones, Justin Tipuric, Rhys Webb et Josh Navidi. Le Pays de Galles n’est donc pas à l’abri de prendre la porte dès le premier tour et de s’enfoncer encore un peu plus dans la crise. Une catastrophe pour le XV du Poireau qui réalisait encore le Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations 2019, il y a quatre ans. Comme quoi, tout peut aller très vite...

L’effectif complet

Le 21 août dernier, le sélectionneur du Pays de Galles, Warren Gatland, a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Liste dans laquelle on retrouve George North qui va participer à son quatrième Mondial, performance réalisée auparavant par Fabien Galthié, Jonny Wilkinson et Dan Carter



Piliers :



- Corey Domachowski, 26 ans, 1m83, 121kg



- Tomas Francis, 31 ans, 1m86, 135kg



- Dillon Lewis, 27 ans, 1m85, 125kg



- Gareth Thomas, 30 ans, 1m88, 118kg



- Henry Thomas, 31 ans, 1m88, 118kg



- Nicky Smith, 29 ans, 1m83, 116kg



Talonneurs :



- Elliot Dee, 29 ans, 1m86, 106kg



- Ryan Elias, 28 ans, 1m87, 110kg



- Dewi Lake, 24 ans, 1m85, 110kg



Deuxièmes lignes :



- Adam Beard, 27 ans, 2m03, 117kg



- Dafydd Jenkins, 20 ans, 2m01, 117kg



- Will Rowlands, 31 ans, 2m03, 123kg



Troisièmes lignes :



- Taine Basham, 23 ans, 1m83, 96kg



- Taulupe Faletau, 32 ans, 1m88, 111kg



- Dan Lydiate, 35 ans, 1m94, 115kg



- Jac Morgan, 23 ans, 1m80, 102kg



- Tommy Reffell, 24 ans, 1m85, 98kg



- Christ Tshiunza, 21 ans, 1m98, 114kg



- Aaron Wainwright, 25 ans, 1m90, 106kg



Demis de mêlée :



- Gareth Davies, 33 ans, 1m78, 88kg



- Tomos Williams, 28 ans, 1m80, 86kg



Demis d’ouverture :



- Gareth Anscombe, 32 ans, 1m83, 90kg



- Dan Biggar, 33 ans, 1m88, 93kg



- Sam Costelow, 22 ans, 1m75, 83kg



Centres :



- Mason Grady, 21 ans, 1m96, 110kg



- Johnny Williams, 26 ans, 1m91, 105kg



- Nick Tompkins, 28 ans, 1m82, 93kg



Ailiers :



- Rio Dyer, 23 ans, 1m86, 94kg



- George North (capitaine), 31 ans, 1m94, 109kg



- Josh Adams, 28 ans, 1m84, 96kg



- Louis Rees-Zammit, 22 ans, 1m91, 96kg



Arrières :



- Leigh Halfpenny, 34 ans, 1m78, 85kg



- Liam Williams, 32 ans, 1m88, 87kg

Le programme du Pays de Galles

Membre du groupe C, le Pays de Galles débutera son parcours face aux Fidji le 10 septembre prochain avant d’enchaîner avec le Portugal, l’Australie et enfin la Géorgie.



- 10 septembre, 21h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Pays de Galles - Fidji ( TF1 )



- 16 septembre, 17h45 à l’Allianz Riviera (Nice) : Pays de Galles - Portugal ( M6 )



- 24 septembre, 21h00 au Groupama Stadium (Lyon) : Pays de Galles - Australie ( TF1 )



- 7 octobre, 15h00 à La Beaujoire (Nantes) : Pays de Galles - Géorgie ( France 2 )

Les forces et les faiblesses du Pays de Galles

Bien qu’en crise, le Pays de Galles reste tout de même une nation expérimentée et qui possède des joueurs de calibre international comme Dan Biggar ou George North. Mais cet argument à ses limites…



Puisqu’en effet, ces formidables joueurs sont sur la fin. Leurs belles heures sont derrière eux. Cette Coupe du monde devrait définitivement marquer la fin d’une ère pour les Gallois qui n’ont remporté que 5 de leurs 19 derniers matchs.