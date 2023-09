Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur le Portugal

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Quinzième épisode de cette série avec le Portugal qui débutera son tournoi le 16 septembre face au Pays de Galles (17h45).

Après avoir remporté le tournoi de repêchage face au Kenya, aux Etats-Unis et à Hong-Kong, le Portugal s’est qualifié pour la deuxième Coupe du monde de rugby de son histoire. Entrainée par le Français Patrice Lagisquet, l’ancien coach de Biarritz et des arrières du XV de France, et contenant une multitude de bi-nationaux, la sélection portugaise progresse doucement mais sûrement. De là à espérer décrocher sa première victoire dans un Mondial ? L’affaire parait quand même mal embarquée…

Le Portugal en reconstruction

Dans un pays où le football est roi, le rugby peine à se faire une place, la preuve en est. Ceux que l’on surnomme Os Lobos , les Loups , comptent encore des joueurs amateurs dans leur rang. Les terrains de rugby se font rares au Portugal et cela explique en partie la faible démocratisation du sport au ballon ovale. La sélection portugaise ne pointe qu’à la 16ème place du classement World Rugby actuellement, une anomalie pour un pays aussi sportif et qui fabrique des talents dans d’autres disciplines. Les Loups prendront part à leur deuxième Coupe du monde de l’histoire, 16 ans après leur première participation en 2007 où ils avaient été giflés par les All Blacks 108 à 13. L’objectif cette année ne sera pas de se qualifier pour les quarts de finale bien au contraire. D’une part, cela est impossible au vu de l’effectif et des adversaires présents dans le groupe C. D’une autre, cette Coupe du monde n’est qu’une étape, importante certes, dans la longue reconstruction du rugby portugais. Mike Hadjer, l’expérimenté talonneur de 34 ans, ne s’avoue pourtant pas vaincu d’avance. « On a bien travaillé, on a bossé dur et on a continué de le faire. On espère que cela va payer pour les matchs de la Coupe du monde. On sait que cela sera des matchs à très haute intensité car on a des grandes nations dans notre poule (la C, avec l'Australie, la Géorgie, les Fidji et le pays de Galles, N.D.L.R.). À nous de bien figurer ! », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Rugbyrama . C’est tout le mal que l’on souhaite à cette sélection portugaise.

L’effectif complet

Le 28 août dernier, le sélectionneur du Portugal, Patrice Lagisquet, a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Le sélectionneur français de cette sélection portugaise n’a pas fait de choix surprenants. Près de la moitié des joueurs retenus évoluent dans des clubs français.



Piliers :



- Antonio Machado Santos, 25 ans, 1m86, 113kg



- David Costa, 24 ans, 1m82, 113kg



- Diogo Hasse Ferreira, 26 ans, 1m76, 116kg



- Francisco Fernandes, 38 ans, 1m84, 113kg



- Francisco Bruno, 28 ans, 1m80, 120kg



- Anthony Alves, 34 ans, 1m85, 121kg



Talonneurs :



- Duarte Diniz, 27 ans, 1m82, 95kg



- Lionel Campergue, 35 ans, 1m70, 98kg



- Mike Tadjer, 34 ans, 1m83, 119kg



Deuxièmes lignes :



- Duarte Torgal, 25 ans, 1m91, 110kg



- José Madeira, 22 ans, 1m95, 104kg



- Martim Bello, 22 ans, 1m94, 105kg



- Steevy Cerqueira, 30 ans, 2m06, 114kg



Troisièmes lignes :



- Manuel Picao, 26 ans, 1m85, 98kg



- Nicolas Martins, 24 ans, 1m96, 100kg



- Rafael Simoes, 32 ans, 1m95, 106kg



- Joao Granate, 26 ans, 1m85, 97kg



- Thibault de Freitas, 31 ans, 1m88, 107kg



- David Wallis De Carvalho, 26 ans, 1m90, 100kg



Demis de mêlée :



- Joao Belo, 28 ans, 1m68, 77kg



- Pedro Lucas, 22 ans, 1m75, 71kg



- Samuel Marques, 34 ans, 1m77, 76kg



Demis d’ouverture :



- Jeronimo Portela Morais, 22 ans, 1m92, 87kg



- Joris Moura, 23 ans, 1m86, 89kg



- Nuno Sousa Guedes, 28 ans, 1m77, 80kg



Centres :



- Tomas Appleton (capitaine), 30 ans, 1m82, 92kg



- José Lima, 31 ans, 1m86, 95kg



- Pedro Bettencourt, 28 ans, 1m88, 99kg



Ailiers :



- Rodrigo Marta, 23 ans, 1m84, 87kg



- Vincent Pinto, 24 ans, 1m87, 93kg



- Raffael Costa Storti, 22 ans, 1m84, 89kg



Arrières :



- Manuel Cardoso Pinto, 25 ans, 1m81, 78kg



- Simao Bento, 22 ans, 1m78, 74kg

Le programme du Portugal

Membre du groupe C, le Portugal débutera son parcours face au Pays de Galles le 16 septembre prochain avant d’enchaîner avec la Géorgie, l’Australie et enfin les Fidji.



- 16 septembre, 17h45 à l’Allianz Riviera (Nice) : Pays de Galles - Portugal ( M6 )



- 23 septembre, 14h00 au Stadium (Toulouse) : Géorgie - Portugal ( M6 )



- 1er octobre, 17h45 au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) : Australie - Portugal ( France 2 )



- 8 octobre, 21h00 au Stadium (Toulouse) : Fidji - Portugal ( M6 )

Les forces et les faiblesses du Portugal