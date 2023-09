Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur les Tonga

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Neuvième épisode de cette série avec les Tonga qui débuteront leur tournoi le 16 septembre face à l’Irlande (21h00).

Les Tonga n’ont vraiment pas été gâtés lors du tirage au sort des groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023. Les Ikale Tahi sont tombés dans la poule de la mort, la B, avec l’Afrique du Sud, l’Irlande ou encore l’Écosse. Et si les Écossais entretiennent un maigre espoir de se qualifier, ce n’est clairement pas le cas des Tongiens qui arrivent avec beaucoup moins de certitudes dans leur jeu.

Limiter la casse pour les Tonga

Comme de nombreuses nations du Pacifique, les Tonga sont une terre de rugby. Cette île de 100 000 habitants ne possède que 800 licenciés en seniors, mais elle arrive tout de même à avoir une sélection compétitive. Le rugby est arrivé aux Tonga au début du 20ème siècle par l’intermédiaire des missionnaires et il ne l’a plus jamais quitté. Comme les All Blacks, les Tongiens font le haka avant chaque début de match, un rituel à ne pas manquer dans cette Coupe du monde. Les Ikale Tahi sont réputés pour être durs sur l’homme comme peut en témoigner le Gallois Jonathan Davies. En 2011, ils avaient crée la surprise en battant le XV de France lors du dernier match de poules du Mondial, compétition dans laquelle ils n’ont jamais fait mieux qu’une troisième place en poules. Quinzième nation au classement World Rugby, les Tonga tenteront tant bien que mal de résister dans ce groupe de la mort avec l’espoir de partir en beauté avec une victoire face à la Roumanie, la seule nation abordable.

L’effectif complet

Le lundi 21 août dernier, le sélectionneur des Tonga Toutai Kefu a dévoilé sa liste de 32 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Suspendu 5 semaines, George Moala est bien présent. Le Clermontois sera accompagné par 8 autres joueurs évoluant dans le Top 14.



Piliers :



- Siegfried Fisi’ihoi, 36 ans, 1m84, 125kg



- Feao Fotuaika, 30 ans, 1m86, 135kg



- Ben Tameifuna, 32 ans, 1m82, 148kg



- Tau Koloamatangi, 28 ans, 1m71, 115kg



- Paula Latu, 27 ans, 1m87, 123kg



Talonneurs :



- Paula Ngauamo, 33 ans, 1m85, 120kg



- Siua Maile, 26 ans, 1m81, 113kg



- Samiuela Moli, 24 ans, 1m85, 114kg



- Sosefo Apikotoa, 31 ans, 1m80, 105kg



Deuxièmes lignes :



- Adam Coleman, 31 ans, 2m07, 122kg



- Samiuela Lousi, 32 ans, 1m99, 122kg



- Sitiveni Mafi, 33 ans, 2m01, 119kg



- Vaea Fifita, 31 ans, 1m96, 111kg



- Tanginoa Halaifonua, 26 ans, 1m96, 115kg



Troisièmes lignes :



- Solomone Funaki, 29 ans, 1m87, 115kg



- Sione Vailanu, 28 ans, 1m85, 127kg



- Sione Havili, 25 ans, 1m87, 108kg



- Semisi Paea, 24 ans, 1m94, 113kg



Demis de mêlée :



- Sonatane Takulua, 32 ans, 1m78, 97kg



- Augustine Pulu, 33 ans, 1m80, 93kg



- Manu Paea, 21 ans, 1m75, 92kg



Demis d’ouverture :



- Otumaka Mausia, 26 ans, 1m89, 103kg



- William Havili, 24 ans, 1m87, 84kg



Centres :



- Pita Ahki, 30 ans, 1m89, 97kg



- Malakai Fekitoa, 31 ans, 1m87, 100kg



- Afusipa Taumoepeau, 33 ans, 1m84, 100kg



- George Moala, 32 ans, 1m87, 106kg



- Fine Inisi, 25 ans, 1m87, 94kg



Ailiers :



- Solomone Kata, 28 ans, 1m77, 104kg



- Anzelo Tuitavuki, 24 ans, 1m82, 98kg



Arrières :



- Charles Piutau, 31 ans, 1m86, 103kg



- Kyren Taumoefolau, 20 ans, 1m87, 78kg

Le programme des Tonga

Membres du groupe B, les Tonga débuteront leur parcours face à l'Irlande le 16 septembre prochain avant d’enchaîner avec l’Écosse, l’Afrique du Sud et enfin la Roumanie.



- 16 septembre, 21h00 à La Beaujoire (Nantes) : Irlande - Tonga ( TF1 )



- 24 septembre, 17h45 à l’Allianz Riviera (Nice) : Ecosse - Tonga ( France 2 )



- 1er octobre, 21h00 au Stade Vélodrome (Marseille) : Afrique du Sud - Tonga ( TF1 )



- 8 octobre, 17h45 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Tonga - Roumanie ( M6 )

Les forces et les faiblesses des Tonga

Les Tonga possèdent l’une des meilleures paires de centres de la Coupe du monde dans laquelle on retrouve notamment le joueur du Stade Toulousain Pita Ahki. Les Tongiens s’exportent à l’international ces dernières années et l’expérience accumulée par ceux qui jouent en Top 14 est un point fort.



Comme souvent, la profondeur de banc fera la différence et à ce petit jeu-là, les Tonga sont donnés perdants. Un facteur clé pour espérer réaliser un bon tournoi dans un rugby de plus en plus minutieux.