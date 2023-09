Coupe du monde de rugby : Ecosse, Irlande, Afrique du Sud... le groupe B à la loupe

Arnaud De Kanel

Les 20 équipes qui disputeront la Coupe du monde de rugby 2023 ont été réparties en quatre groupes de cinq. À l’occasion de cet événement, Le 10 Sport vous propose une présentation de chaque groupe. Le deuxième d’entre eux, le groupe B dans lequel on retrouve le champion du monde en titre, l’Afrique du Sud ainsi qu’un autre grand favori, l’Irlande.

Les quatre groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023 sont relevés mais ce groupe B a tout de la poule de la mort. C’est simple, on y retrouve trois des cinq meilleures nations mondiales du classement World Rugby, à savoir l’Irlande (1ère), l’Afrique du Sud (2ème) et l’Écosse (5ème). Le XV du Trèfle vient de réaliser le Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations tandis que les Springboks sont les tenants du titre et qu’ils viennent d’atomiser les All Blacks en préparation. Le XV du Chardon a quant à lui battu une fois un XV de France remanié au mois d’août. Ça promet…

Les équipes présentes dans le groupe B

Le 14 décembre 2020, les équipes qualifiées pour cette Coupe du monde 2023 avaient été fixées puisque le tirage au sort avait eu lieu à cette date. À cette époque-là, l’Irlande n’était pas au mieux et figurait dans le second chapeau. Depuis, le XV du Trèfle est devenue la 1ère nation mondiale au classement World Rugby et elle affrontera l’Afrique du Sud, 2ème, dans ce groupe B. On y retrouve également l’Écosse ainsi que les Tonga et la Roumanie.



Le groupe complet :



- Afrique du Sud



- Irlande



- Ecosse



- Tonga



- Roumanie

Les favoris du groupe B

L’Afrique du Sud et l’Irlande font bien entendus offices de favoris dans ce groupe B. Ce sont deux des quatre immenses favoris avec le XV de France et les All Blacks, leurs adversaires potentiels en quarts de finale.

L’outsider du groupe B

C’est l’une des grosses cotes de cette Coupe du monde. Très en forme dernièrement et portée par un très grand Finn Russell, l’Écosse pourrait jouer les trouble-fête dans ce groupe B. La 5ème nation mondiale sort de son meilleur Tournoi des VI Nations depuis 2013. Cette année, le XV du Chardon s’est offert l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Italie au printemps avant de battre le XV de France il y a quelques semaines. L’Afrique du Sud et l’Irlande sont prévenues.

Les chocs du groupe B

Il y aura donc trois affiches de rêves dans ce groupe B. La première opposera l’Afrique du Sud à l’Écosse le 10 septembre prochain, avant le très attendu Afrique du Sud - Irlande le 23 septembre suivi de la rencontre entre l’Irlande et l’Écosse le 7 octobre prochain.



- 10 septembre, 17h45 au Stade Vélodrome (Marseille) : Afrique du Sud - Écosse ( France 2 )



- 23 septembre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Afrique du Sud - Irlande ( TF1 )



- 7 octobre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Irlande - Écosse ( TF1 )

L’agenda du groupe B