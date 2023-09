Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur la Roumanie

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Dixième épisode de cette série avec la Roumanie qui débutera son tournoi le 9 septembre face à l’Irlande (15h30).

Il était très compliqué de faire pire pour la Roumanie. Les Chênes font partie des petits Poucet de cette Coupe du monde. Seuls le Chili et la Namibie se classent moins bien que la Roumanie au classement World Rugby. Comme si cela ne leur suffisait pas, les Roumains sont dans la poule de la mort, la B, au côté de l’Afrique du Sud, de l’Irlande, de l’Écosse et des Tonga. Rien que ça…

Calvaire en vue pour la Roumanie

L’âge d’or du rugby roumain n’est qu’un souvenir lointain. De 1959 à 1964, la Roumanie enchaîne 25 matchs sans défaite, un record absolu qui n’a toujours pas été battu. Mais depuis la chute du dictateur Nicolae Ceaușescu, en 1989, les temps sont durs. Les clubs roumains étaient entrés en crise et la sélection en a fait les frais. Depuis, elle ne s’en est toujours pas remise. Cela ne devrait pas s’arranger lors de cette Coupe du monde et la Roumanie risque même de passer un sale quart d’heure. Les Roumains n’ont pas le calendrier pour eux puisqu’ils joueront les trois ogres de la poule consécutivement avant de terminer sur les Tonga, la seule équipe qu’ils pourraient accrocher. Le mot d’ordre est clair pour les Chênes qui veulent limiter la casse afin d’arriver dans les meilleures dispositions face aux Tongiens pour sauver l’honneur mais ça ne sera pas simple. De plus, la Roumanie sort d’une préparation très inquiétante où elle a été giflée par la Géorgie et l’Italie, des nations pourtant inférieures à ses futures adversaires dans le groupe B. La cuillère de bois attend très certainement les Roumains.

L’effectif complet

Le mercredi 16 août dernier, le sélectionneur de la Roumanie, Eugen Apjok, a dévoilé sa liste de 33 joueurs retenus pour participer à cette Coupe du monde. Neuf d’entre eux évoluent dans des clubs français.



Piliers :



- Alexandru Savin, 28 ans, 1m82, 115kg



- Gheorghe Gajion, 30 ans, 1m90, 130kg



- Thomas Crețu, 21 ans, 1m90, 136kg



- Alexandru Gordaș, 29 ans, 1m87, 122kg



- Costel Burțilă, 32 ans, 1m85, 120kg



- Iulian Hartig, 24 ans, 1m79, 105kg



Talonneurs :



- Ovidiu Cojocaru, 26 ans, 1m76, 100kg



- Robert Irimescu, 27 ans, 1m86, 105kg



- Florin Bárdașu, 31 ans, 1m73, 91kg



Deuxièmes lignes :



- Adrian Motoc, 27 ans, 1m97, 114kg



- Marius Iftimiciuc, 26 ans, 2m02, 123kg



- Ștefan Iancu, 25 ans, 2m10, 128kg



- Florian Roșu, 30 ans, 1m93, 105kg



Troisièmes lignes :



- Cristi Chirica (capitaine), 26 ans, 1m91, 115kg



- Mihai Macovei, 36 ans, 1m95, 109kg



- Vlad Neculau, 25 ans, 1m91, 99kg



- Dragoș Ser, 24 ans, 1m87, 102kg



- Cristi Boboc, 27 ans, 1m85, 97kg



- Damian Strătilă, 27 ans, 1m88, 115kg



Demis de mêlée :



- Gabriel Rupanu, 25 ans, 1m76, 80kg



- Florin Surugiu, 38 ans, 1m69, 71kg



- Alin Conache, 21 ans, 1m70, 72kg



Demis d’ouverture :



- Gabriel Pop, 25 ans, 1m92, 98kg



- Mihai Mureșan, 20 ans, 1m73, 81kg



- Tudor Boldor, 25 ans, 1m83, 88kg



Centres :



- Taylor Gontineac, 23 ans, 1m85, 95kg



- Jason Tomane, 28 ans, 1m87, 107kg



- Tevita Manumua, 30 ans, 1m89, 118kg



- Tangimana Fonovai, 33 ans, 1m87, 111kg



Ailiers :



- Nicolas Onuțu, 27 ans, 1m85, 88kg



- Marius Simionescu, 26 ans, 1m87, 84kg



Arrières :



- Hinckley Vaovasa, 24 ans, 1m80, 87kg



- Paul Popoaia , 23 ans, 1m80, 85kg

Le programme de la Roumanie

Membre du groupe B, la Roumanie débutera son parcours face à l'Irlande le 9 septembre prochain avant d’enchaîner avec l’Afrique du Sud, l’Écosse et enfin les Tonga.



- 9 septembre, 15h30 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Irlande - Roumanie ( M6 )



- 17 septembre, 15h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Afrique du Sud - Roumanie ( France 2 )



- 30 septembre, 21h00 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Ecosse - Roumanie ( M6 )



- 8 octobre, 17h45 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Tonga - Roumanie ( M6 )

Les forces et les faiblesses de la Roumanie

Il est très difficile de trouver des points ports à une équipe qui est apparue si faible en préparation. Malgré tout, on ne peut pas retirer à la Roumanie qu'elle a l’habitude de ces rendez-vous puisqu’elle n’a manqué qu’une seule Coupe du monde, la dernière, depuis la création de la compétition. Le groupe retenu par Eugen Apjok est également assez homogène puisqu’il allie à la fois jeunesse et expérience.



Mais dans ce groupe, plus de la moitié des joueurs ne sont pas professionnels. Et dans une telle compétition, ça ne pardonne pas…