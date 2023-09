Coupe du monde de rugby : Angleterre, Japon, Samoa... le groupe D à la loupe

Arnaud De Kanel

Les 20 équipes qui disputeront la Coupe du monde de rugby 2023 ont été réparties en quatre groupes de cinq. À l’occasion de cet événement, Le 10 Sport vous propose une présentation de chaque groupe. Le quatrième et dernier d’entre eux, le groupe D dans lequel on retrouve le finaliste malheureux de la dernière édition, l’Angleterre, ainsi que le Japon, l’Argentine, les Samoa et le Chili.

A contrario des groupes A et B qui font saliver sur le papier, ce groupe D fait beaucoup moins rêver. L’Angleterre, qui faisait office de favori au moment du tirage au sort effectué le 14 décembre 2020, va très mal. C’est la seule grosse nation de cette poule D, la plus ouverte de toutes sans aucun doute où l’Argentine pourrait bien l’emporter.

Les équipes présentes dans le groupe D

Les dynamiques ont bien changé depuis trois ans, période dans laquelle s’est écoulé le temps entre le moment du tirage au sort, le 14 décembre 2020, et le début de cette Coupe du monde de rugby. Qu’il est loin le temps où l’Angleterre dominait la majeure partie de ses adversaires. Maintenant, tout a basculé pour le XV de la Rose qui ne part plus franchement favori d’un groupe qu’il aurait écrasé il y a trois ans de cela. C’est bien l’Argentine qui parait la mieux armée dans cette poule D dans laquelle on retrouve également le Japon, les Samoa et le Chili.



Le groupe complet :



- Angleterre



- Japon



- Argentine



- Samoa



- Chili

Les favoris du groupe D

En crise depuis plus d’un an, l’Angleterre devrait malgré tout être au rendez-vous des quarts de finale cette année pour la simple et bonne raison que cette poule D n’est pas trop relevée. Mais l’équipe qui devrait passer sans encombre, le favori de ce groupe D, c’est bien l’Argentine. Les Pumas ont fait forte impression lors du dernier Four Nations où ils ont fait tomber l’Australie avant de ne s’incliner que d’un petit point face à l’Afrique du Sud, rien que ça. On sera fixé d’entrée car les deux équipes s’affronteront lors de la première journée.

L’outsider du groupe D

Surprenant en 2019, le Japon tentera de rallier à nouveau les quarts de finale cette année. Les Brave Blossoms n’ont pas réalisé la plus optimale des préparations en s’inclinant notamment face à leurs futurs adversaires, les Samoa, mais ils sont capables de coup d’éclat. Lors de l’édition précédente, disputée sur leurs terres, les Japonais s’étaient payé l’Irlande et l’Écosse contre toute attente.

Les chocs du groupe D

Il faudra suivre avec attention trois affiches dans ce groupe D. La première verra s’affronter l’Angleterre et l'Argentine le 9 septembre prochain, avant la rencontre opposant l’Angleterre au Japon le 17 septembre suivi du match entre l’Argentine et le Japon le 8 octobre prochain.



- 9 septembre, 21h00 au Stade Vélodrome (Marseille) : Angleterre - Argentine ( TF1 )



- 17 septembre, 21h00 à l’Allianz Riviera (Nice) : Angleterre - Japon ( TF1 )



- 8 octobre, 13h00 à La Beaujoire (Nantes) : Japon - Argentine ( M6 )

L’agenda du groupe D