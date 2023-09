Coupe du monde de Rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur les Samoa

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Dix-neuvième et avant dernier épisode de cette série avec les Samoa qui débuteront leur tournoi le 16 septembre face au Chili (15h00).

Depuis 2019, les Samoa n’ont connu la défaite qu’à deux reprises. Il faut nuancer malgré tout car cette équipe samoane n’a disputé que 11 rencontres depuis la dernière édition de la Coupe du monde. Mais dans le lot, les Samoans se sont offert les Tonga à quatre reprises, mais surtout les Fidji et l’un de leurs futurs adversaires, le Japon. Lors de leur dernier match de préparation, les Manu Samoa ont fait forte impression en ne s’inclinant que de quatre petits points face à la première nation mondiale, l’Irlande. La dynamique joue donc en leur faveur.

Les Samoa veulent capitaliser sur leur belle série de victoires

Les Samoa sont une terre de rugby. Née sur les terres ensoleillées de l'océan Pacifique, cette équipe a su se forger une réputation redoutable sur les terrains du monde entier. Les origines de ce parcours remontent au début du XXe siècle, lorsque le rugby a été introduit dans les îles Samoa. Les joueurs locaux ont rapidement embrassé ce sport, mêlant leur force physique naturelle à un style de jeu spectaculaire et imprévisible. L'équipe nationale samoane, surnommée les Manu Samoa , a connu son premier gros succès international en 1991 lors de la Coupe du Monde de Rugby, où elle a atteint les quarts de finale. Depuis lors, les Samoa ont continué à marquer leur empreinte dans le monde du rugby, avec une passion indomptable et une fidélité inébranlable à leur culture. Le haka samoan, exécuté avec une intensité inouïe, est devenu une icône du sport mondial, symbolisant la fierté et la détermination de cette équipe insulaire. Les Samoa ont sans aucun doute laissé une marque indélébile dans l'histoire du rugby à 15. Les 33 retenus par Seilala Mapusua auront à cœur de défendre leurs valeurs et espèrent offrir une vitrine exceptionnelle à leur île en sortant d’un groupe D très ouvert. Le décor est planté.

L’effectif complet

Le 6 août dernier, la fédération samoane a révélé la liste des 33 joueurs retenus par Seilala Mapusua pour participer à la Coupe du monde. Le sélectionneur samoan a appelé une dizaine de joueurs évoluant dans des clubs du Top 14.



Piliers :



- Michael Alaalatoa, 32 ans, 1m91, 130kg



- Paul Alo-Emile, 31 ans, 1m80, 132kg



- Charlie Faumuina, 36 ans, 1m84, 130kg



- Jordan Lay, 30 ans, 1m85, 115kg



Talonneurs :



- Seilala Lam, 34 ans, 1m83, 110kg



- Sama Malolo, 25 ans, 1m83, 109kg



- Luteru Tolail, 25 ans, 1m79, 119kg



Deuxièmes lignes :



- Brian Alainu’uese, 29 ans, 2m02, 135kg



- Theodore McFarland, 27 ans, 1m98, 115kg



- Samuel Slade, 26 ans, 1m93, 118kg



- Chris Vui, 30 ans, 2m01, 118kg



Troisièmes lignes :



- So'otala Fa’aso’o, 28 ans, 1m94, 136kg



- Miracle Fai’lagi, 24 ans, 1m88, 103kg



- Fritz Lee, 35 ans, 1m88, 108kg



- Steven Luatua, 32 ans, 1m95, 117kg



- Alamanda Motuga, 29 ans, 1m90, 102kg



- Taleni Seu, 29 ans, 2m02, 119kg



- Jordan Taufua, 31 ans, 1m87, 110kg



Demis de mêlée :



- Ereatara Sotiaka Enari, 26 ans, 1m78, 84kg



- Melani Matavao, 27 ans, 1m71, 73kg



- Jonathan Taumateine, 26 ans, 1m78, 90kg



Demis d’ouverture :



- Christian Leali’ifano, 35 ans, 1m79, 95kg



- Alai D'Angelo Leuila, 26 ans, 1m75, 102kg



- Lima Sopoaga, 32 ans, 1m75, 91kg



Centres :



- Tumua Manu, 30 ans, 1m83, 97kg



- Duncan Paia’aua, 28 ans, 1m83, 92kg



- Ulupano Seuteni, 29 ans, 1m85, 100kg



Ailiers :



- Nigel Ah Wong, 33 ans, 1m93, 104kg



- Ed Fidow, 30 ans, 1m88, 100kg



- Neria Foma’i, 31 ans, 1m80, 98kg



- Ben Lam, 32 ans, 1m94, 114kg



Arrière :



- Danny Toala, 24 ans, 1m78, 95kg

Le programme des Samoa

Membres du groupe D, les Samoa débuteront leur parcours face au Chili le 16 septembre prochain avant d’enchaîner avec l’Argentine, le Japon et enfin l’Angleterre.



- 16 septembre, 15h00 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Samoa - Chili ( M6 )



- 22 septembre, 17h45 au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) : Argentine - Samoa ( M6 )



- 28 septembre, 21h00 au Stadium (Toulouse) : Japon - Samoa ( M6 )



- 7 octobre, 17h45 au Stade Pierre Mauroy (Lille) : Angleterre - Samoa ( France 2 )

Les forces et les faiblesses des Samoa

Les Samoa se sont renforcés dernièrement. En effet, plusieurs anciens internationaux néo-zélandais sont venus apporter leur aide à l’équipe de Seilala Mapusua et ça se ressent dans les résultats. Des résultats plus qu’encourageants qui permettent aux Samoa d’arriver en confiance avant le début de cette Coupe du monde.



Mais le problème de cette équipe reste son manque de rythme. Comme expliqué ci-dessus, les Samoa n’ont joué que 11 rencontres depuis 2019. Et mis à part l’Irlande et les Fidji, ils n’ont pas affronté les meilleures nations du monde, ces mêmes nations qu’ils ne pourront pas éviter s’ils veulent aller loin dans le tournoi.