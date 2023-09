Avant le choc face au XV de France, il annonce du lourd pour les All Blacks

Thibault Morlain

C’est ce vendredi 8 septembre que la Coupe du monde de rugby débute. Et quoi de mieux qu’un choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande pour démarrer le tournoi. Alors que les Bleus sont très attendus à domicile, l’une des questions est de savoir avec quel niveau se présenteront les All Blacks. Légende du rugby néo-zélandais, Dan Carter s’est confié sur le sujet et annonce que la Nouvelle-Zélande arrive visiblement plus motivée que jamais après l’échec au Mondial 2019.

Qui remportera la Coupe du monde de rugby 2023 ? On connaitra la réponse le 28 octobre prochain. En attendant, il faudra gagner ses matchs pour espérer atteindre la finale. Pour le XV de France et la Nouvelle-Zélande, ça va commencer par un choc au Stade de France. A domicile, les Bleus arrivent plus motivés que jamais pour enfin remporter leur première Coupe du monde. Il faudra toutefois pour cela se débarrasser des All Blacks, eux qui ont tant dominé la planète rugby ces dernières années. Et pour ce Mondial, Dan Carter l’annonce : la Nouvelle-Zélande arrive remontée.

« Cette année, on retrouve des joueurs expérimentés »

« Je suis inquiet pour les All Blacks ? En 2019, quand ils ont été éliminés, ils ont vu ce que ça coûtait de perdre, la douleur que ça procure. Ils en ont tiré les enseignements. Cette année, on retrouve des joueurs expérimentés et qui ont pu apprendre de la défaite de 2019. Ils vont pouvoir l’utiliser comme force, comme motivation pour performer bien plus qu’ils ont pu le faire il y a 4 ans », explique dans un premier temps Dan Carter pour Le Figaro .

« Les All Blacks peuvent-ils remporter la Coupe du monde ? Evidemment »