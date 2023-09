Thibaud Flament : «Bastien, on l’apprécie dans le groupe»

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A trois jours de défier les All Blacks en match d’ouverture, le deuxième ligne Thibaud Flament est impatient d’en découdre. Il confirme aussi que Bastien Chalureau est très bien accepté au sein du groupe France malgré la polémique.

Thibaud, ce sera votre première Coupe du monde. Quel est votre sentiment à quelques jours du coup d’envoi ?



C’est hyper excitant de jouer une Coupe du monde. C’est un rêve que l’on a tous en nous depuis tout petit. Et on y arrive enfin. Et de commencer par les All Blacks c’est un challenge hyper excitant aussi. Et il nous tarde qu’une chose, c’est que ça démarre.



Ces derniers jours ont été marqués par la polémique autour de Bastien Chalureau. En avez-vous parlé au sein du groupe ?



Le groupe n’a pas été affecté par ça. Bastien est avec nous depuis un moment. C’est quelqu’un qu’on apprécie tous dans le groupe. On est surtout concentré sur le match qui arrive et le début de la compétition.



Particularité de ce match, il y a aura la cérémonie d’ouverture juste avant qui va perturber votre échauffement. L’avez-vous préparé ?



Oui, on l’a préparé. On a adapté notre préparation d’avant-match en fonction de ça pour justement ne pas être déstabilisé et rester bien concentré et prêt au coup d’envoi.

« On se sent prêt à rivaliser »

A quel match vous attendez-vous ?



On s’attend à beaucoup d’ambiance, beaucoup d’énergie, dans une ambiance un peu électrique. Ça fait un moment que tout le monde attend ça, le staff, les joueurs, les supporters, tout le monde. Et on s’attend aussi à une grosse bataille. Ça fait un moment aussi que toutes les nations se préparent. C’est le moment où on va pouvoir tout lâcher. Donc on s’attend à un grand match de rugby.



A vos yeux, les All Blacks restent une équipe mythique ? Ou vous vous dites que vous pouvez les regarder désormais les yeux dans les yeux ?



Un peu des deux. On sait que c’est une équipe mythique, avec un gros palmarès et une réputation qui a sa valeur. On sait aussi qu’on a beaucoup progresser depuis quatre ans. On a beaucoup travaillé. On se sent prêt à rivaliser avec eux.



La pression monte avant l’échéance ?



Franchement pas forcément. C’est un gros challenge mais on est bien préparé. On a joué pas mal de match à enjeu. Le Stade de France, on connaît, l’ambiance électrique on la connaît. C’était notamment le cas contre les Blacks il y a deux ans. C’est un gros challenge plus qu’une pression.