XV de France : Antoine Dupont éteint la polémique

Axel Cornic

Après Fabien Galthié, Antoine Dupont a été invité à réagir à la grosse polémique qui frappe actuellement le XV de France, à quelques jours du début de la Coupe du monde. Appelé pour pallier le forfait de Paul Willemse en deuxième-ligne, Bastien Chalureau fait en effet beaucoup parler de lui et d’une affaire de violence datant de 2020, dans laquelle on lui prête notamment des propos racistes.

C’est une histoire qui dure depuis quasiment trois ans, mais qui fait la Une seulement maintenant. Plusieurs personnalités sont montées au créneau pour réclamer le départ de Bastien Chalureau du XV de France, à cause de ses problèmes avec la justices pour « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ».

Le passé de Bastien Chalureau refait surface

Au micro de RMC Sport , un député La France Insoumise a lancé cette polémique, assurant que Chalureau ne peut pas jouer pour le XV de France dans l’état actuel des choses. « Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l’ethnie ou de la race » a déclaré Thomas Portes. « On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes ». des propos qui ont évidemment fait beaucoup de bruit, à seulement quelques jours de la Coupe du monde.

« Le plus important c'est le terrain, la performance et Bastien remplit son rôle »