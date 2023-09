Le Coupe du monde démarre, le XV de France au cœur d’un nouveau scandale

Axel Cornic

A seulement quelques jours du premier match de la Coupe du monde, le XV de France est touché par une nouvelle polémique. Appelé par Fabien Galthié pour pallier le forfait de Paul Willemse, Bastien Chalureau est concerné par une affaire de justice remontant à 2020 liée à des « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ».

La France lancera sa Coupe du monde dans précisément cinq jours, mais on ne parle que très peu de rugby ce dimanche. C’est en effet la convocation de Bastien Chalureau en lieu et place d’un Paul Willemse blessé et forfait pour la compétition, qui est au centre de tous les débats.

Chalureau dans la tourmente

En novembre 2020, le deuxième-ligne de Montpellier a été condamné à six mois de prison avec sursis, pour des « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ». S’il reconnait les faits de violence, Chalureau conteste la nature raciste de son acte et a donc fait appel devant la justice, avec une affaire qui est donc toujours en cours.

« Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos »

Or, ce dimanche matin c’est le député Thomas Portes qui s’est emparé de l’affaire, appelant Fabien Galthié à ne pas sélectionner Bastien Chalureau. « Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis » a expliqué le député La France Insoumise, au micro de RMC Sport . « Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l’ethnie ou de la race. On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes ».

« Il convient de laisser faire la justice »