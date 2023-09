Le XV de France est abonné aux polémiques

Axel Cornic

L’histoire de Bastien Chalureau fait la Une à ,quelques jours de la Coupe du monde, avec plusieurs personnalités extra-sportives qui se sont prononcé en faveur de son exclusion du XV de France. Mais ce n’est pas vraiment une nouveauté pour les Bleus, qui ces dernières années ont été liés à plusieurs polémiques plus ou moins graves.

Un Mondial ouvre ses portes en France dans seulement quatre jours, pourtant on ne parle pas beaucoup de rugby dans les médias. L’affaire Bastien Chalureau fait en effet de plus en plus de bruit, avec des grands noms du rugby mais également des personnalités du monde politique qui ont pris la parole ces derniers jours.

Scandale pour le XV de France, Galthié sort du silence https://t.co/uScLOMHKgH pic.twitter.com/rjw8J2HK5C — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Chalureau, une histoire qui fait surface trois ans après

C’est du côté de La France Insoumise que cette polémique est véritablement partie, avec Thomas Portes qui a déterré les problèmes de justice que Bastien Chalureau traîne depuis novembre 2020. A l’époque sous contrat avec le Stade Toulousain, le joueur avait été accusé de faits de violence « commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ». Pour le député Portes, il ne peut donc pas représenter la France à la Coupe du monde, une idée qui semble partagée par plusieurs membres de son parti.

La table basse de Mathieu Bastareaud

Ce n’est toutefois pas la première fois qu’un scandale frappe le XV de France, qui a souvent fait la Une ces dernières années. Tout le monde se souvient encore de l’affaire Mathieu Bastareaud, qui en 2009 avait annoncé avoir été agressé dans les rues de Wellington… avant que la vérité n’éclate. « Je suis rentré à l'hôtel après avoir trop bu. Je suis tombé dans ma chambre, j'ai heurté la table de nuit et je me suis ouvert la pommette » avait finalement déclaré Bastareaud. « J'ai eu honte, j'ai paniqué et j'ai cru que j'allais être renvoyé de l'équipe de France ». Cette affaire avait notamment frisé l’accident diplomatique avec la Nouvelle-Zélande, avec le Premier ministre du pays qui avait à l’époque réclamé des excuses nationales.

Covid-19 et violences conjugales...