«Ovni» de Fabien Galthié, il veut lancer sa Coupe du monde

Axel Cornic

Avec Louis Bielle-Biarrey, Paul Boudehent est la grande surprise de la liste des 33 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour la Coupe du monde. Le troisième-ligne de La Rochelle, qui a été l’une des grandes révélations de la saison dernière, devrait notamment pallier la méforme d’un Anthony Jelonch à peine revenu d’une grave blessure au genou.

Comme à chaque Coupe du monde, il y a des invités que l’on n'attend pas vraiment. Cette édition n’a pas fait exception et Fabien Galthié semble avoir été frappé tout particulièrement par deux talents précoces avec Louis Bielle-Biarrey (20 ans) et Paul Boudehent (23 ans).

« Je n’en espérais pas tant il y a encore quelques semaines »

Le troisième-ligne du Stade Rochelais pourrait bien être l’une des surprises de cette Coupe du monde, puisqu’il a été l’un des joueurs du XV de France avec le plus de temps de jeu lors des matchs de préparation. En tout cas, il semble déjà être aux anges avec cette convocation qui n’était pas forcément attendue. « C’est beaucoup de fierté. Un grand honneur. J’en parlais il y a peu avec mes parents, je n’en espérais pas tant il y a encore quelques semaines. Je ne sais pas si j’aurais la chance d’en vivre d’autres » a expliqué à Rugbyrama celui qui semble se disputer une place avec François Cros dans le XV de départ, pour le match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

« Nous avons un objectif avec ce premier match contre la Nouvelle-Zélande »